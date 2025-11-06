Sập cột đèn trang trí quảng trường ở Quy Nhơn khi bão Kalmaegi đổ bộ
Cột đèn trang trí tại quảng trường Nguyễn Tất Thành bất ngờ đổ sập, thời điểm bão Kalmaegi tiến vào đất liền. Hình ảnh do người dân ghi lại.
Khoảng 19h ngày 6/11, gia đình 4 người, trong đó có 1 cụ già, ở xã Tuy Phước (Gia Lai) phải trú trước hiên nhà chờ cứu hộ. Song, do gió lớn, hiện các đội cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận.
Xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện lốc xoáy, bầu trời chuyển âm u vào khoảng 17h tối 6/11.
Video trích xuất từ camera nhà anh Anh Khoa (ngụ phường Quy Nhơn Đông) cho thấy gió mạnh, sóng lớn vào lúc 14h30 ngày 6/11.
Khoảng 17h20, tại khu vực chung cư Altara Residences (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), gió lớn kèm theo mưa khiến tấm biển quảng cáo khổ lớn bị thổi bay, rơi xuống lòng đường.
Khoảng 21h ngày 6/11, nước biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) dâng cao tràn vào khu dân cư, cuốn trôi nhiều vật dụng ven bờ kè.
Sau loạt sự cố, căn nhà giá trị của TikToker Bé Duy lại bị ngập khu vực sân thượng sau cơn mưa lớn ở TP.HCM tối 4/11.
Khoảng 7h ngày 3/11, nước lũ dâng cao, chảy xiết tại thôn Ván Ri, xã Khe Sanh khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông tê liệt, người dân gặp khó khăn trong đi lại.
Tối 2/11, nhịp sống người dân vào guồng trở lại được hai ngày thì nước tiếp tục dâng cao vào khuya. Sáng hôm sau, bà con tiếp tục đối diện với đống nước lũ và bùn đặc quánh, thứ gây ám ảnh một tuần qua. Tuy nhiên, họ vẫn lạc quan, nghệ sĩ địa phương vẫn hát phục vụ khách du lịch.