Nhân viên quán ở TP.HCM dùng thìa nếm cà phê làm cho khách
Sau khi hành động "dùng muỗng nếm cà phê" bị quay lại và nhận về chỉ trích, đại diện quán cà phê TP.HCM khẳng định đây là cách làm cũ từ năm 2022 và đã dừng hẳn.
Hàng chục tên cướp bịt mặt, cầm theo hung khí xông vào tiệm vàng Kim Hưng (San Jose, Mỹ) hôm 5/9, tấn công chủ tiệm 88 tuổi.
Thấy em trai rơi xuống mương nước sâu, bé Anh Quân lập tức hô hoán, chạy vào nhà gọi người lớn ra ứng cứu.
Hành động dừng xe, ra hiệu nhường đường cho học sinh của anh Huỳnh Thông không chỉ giúp các em sang đường an toàn mà còn khiến nhiều người dành lời khen.
Trong những ngày tháng đầy rực rỡ của dân tộc, mỗi người con Việt Nam lại có một cách riêng để cảm nhận và thể hiện tình yêu nước của mình.
Du thuyền trị giá gần 1 triệu USD gặp "vận đen" khi vừa mới hạ thủy lần đầu đã bị chìm ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. May mắn, tất cả người trên thuyền đã kịp thoát thân.
Hoàn thành nhiệm vụ A80, Trung úy Trần Văn Nhanh đã cầu hôn bạn gái ở SVĐ Quần Ngựa, biến ngày vui của dân tộc thành dấu mốc hạnh phúc của cuộc đời.
Quay phim Lê Bảo Hân chia sẻ clip hậu trường cảnh quay lướt ngang mượt mà qua các khối diễu binh sáng 2/9.
Khoảnh khắc đoàn quân nhân Trung Quốc thực hiện tách đội hình trong buổi tổng duyệt A80, được chị Hương Dung (Hà Nội) ghi lại, gây "bão" mạng với hàng triệu lượt xem.
Sau lễ diễu binh A80 sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, mạng xã hội ngập tràn lời khen dành cho VTV, khi nhà đài mang đến những khung hình mãn nhãn cùng âm thanh sống động như tại hiện trường.
Lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc diễu binh trên biển diễn ra mãn nhãn và khí thế, quy tụ hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay và hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ.