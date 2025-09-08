Trưa 20/8, khối quân nhân Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đến Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Hơn 30 quân nhân đều có vóc dáng cao lớn 1,8-1,9 m, tác phong chỉnh tề.