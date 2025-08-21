Dòng người háo hức check-in trước cửa nhà Duy Mạnh
Vợ chồng Duy Mạnh trang trí nhà cửa, chào đón người dân tới check-in trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Trước giờ diễn ra buổi tổng hợp luyện, hàng trăm chiến sĩ đã cùng người dân hát vang các bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", "Hát mãi khúc quân hành".
Vợ chồng Duy Mạnh trang trí nhà cửa, chào đón người dân tới check-in trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Trước giờ các khối diễu binh, diễu hành xuất hiện, một nhóm hào hứng rủ nhau "cụng ly", hô vang khẩu hiệu "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Nét mặt ai cũng ánh lên niềm tự hào.
Trưa 20/8, khối quân nhân Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đến Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Hơn 30 quân nhân đều có vóc dáng cao lớn 1,8-1,9 m, tác phong chỉnh tề.
"Cứ từ từ, trái tim rồi sẽ lành", "Bạn không cô đơn, yêu thương vẫn đang ở quanh đây", "Hôm nay chưa ổn? Không sao. Ngày mai mình thử lại nhé"... là những dòng thông điệp ý nghĩa được dán tại tầng 6 Vạn Hạnh Mall, chạm đến trái tim nhiều người.
Người đàn ông tích lũy được 60 triệu đồng nhờ tiết kiệm tiền lẻ, mang đến showroom để mua chiếc xe giá 700 triệu đồng.
Thể hiện ca khúc "Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng", Thiên Kim khiến 50.000 khán giả vỡ òa xúc động.
Vũ Chí Hưng khiến khán giả tại SVĐ Mỹ Đình bất ngờ khi tiết lộ có mối tình gần 3 năm với bạn gái từ thời học viên.
Ngày 16/7, Trần Hiển Vinh bắt đầu hành trình đạp xe một mình từ TP.HCM ra Hà Nội xem lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Chỉ với một quyển sổ, cây bút và bữa cơm trượt qua khe cửa, Thảo Vân đã chi hơn 2,8 triệu đồng để tự "bỏ tù” mình 24 giờ trong mô hình nhà tù giả lập giữa núi rừng Hàn Quốc.
Đi qua đoạn đường ngập, nước chảy xiết vì mưa lớn, người đàn ông trung niên té ngã. Ông may mắn được người dân gần đó giúp đỡ.