Hon 30 quan nhan Nga den Viet Nam tham gia dieu binh hinh anh

Hơn 30 quân nhân Nga đến Việt Nam tham gia diễu binh

14:05 20/8/2025 14:05 20/8/2025 Đời sống 17.3K

Trưa 20/8, khối quân nhân Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đến Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Hơn 30 quân nhân đều có vóc dáng cao lớn 1,8-1,9 m, tác phong chỉnh tề.

Thong diep y nghia dan tren kinh an toan o Van Hanh Mall hinh anh

Thông điệp ý nghĩa dán trên kính an toàn ở Vạn Hạnh Mall

18:00 15/8/2025 18:00 15/8/2025 Đời sống 7.8K

"Cứ từ từ, trái tim rồi sẽ lành", "Bạn không cô đơn, yêu thương vẫn đang ở quanh đây", "Hôm nay chưa ổn? Không sao. Ngày mai mình thử lại nhé"... là những dòng thông điệp ý nghĩa được dán tại tầng 6 Vạn Hạnh Mall, chạm đến trái tim nhiều người.

