Cảnh nước tuôn như thác đổ xuống hầm để xe chung cư
Những đợt mưa lớn liên tiếp trong ngày 30/9 khiến lượng nước tràn qua thành giếng trời xuống hầm chung cư Thái Hà Constrexim (Hà Nội).
Lốc xoáy dữ dội cuốn phăng mái nhà ở xã Vĩnh Bảo (Hải Phòng). 4 bà cháu kịp chạy thoát nạn trong phút giây nguy hiểm.
Khoảng 13h ngày 29/9, ngôi nhà của Thị Hậu ở xã Phù Yên (Sơn La) bất ngờ bị lũ quét ập tới trong tích tắc, khiến chị không kịp trở tay. Trong nhà chỉ có phụ nữ, Hậu vội đưa chiếc xe điện lên chỗ cao ráo, còn chiếc xe máy quá nặng nên đành bỏ lại.
Khoảng 12h ngày 30/9, một nam tài xế xe điện bị mắc kẹt giữa vùng nước ngập tại ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Khánh (Hà Nội). Người này buộc bế 3 hành khách ra khỏi xe từ cửa sổ. Khoảnh khắc nhận được nhiều sự tán thưởng của người xung quanh.
Sau trận mưa lớn tối 29/9, một chung cư mini ở phường Bắc Từ Liêm (Hà Nội) ngập nặng, toàn bộ xe máy bên trong chìm trong biển nước.
Người phụ nữ một tay bồng con, một tay kê thanh chắn giữ cửa khiến thang máy bị hỏng và buộc Ban quản trị tạm dừng hoạt động để sửa chữa ngay sau đó.
Tại một tòa nhà trên đường Liễu Giai (Hà Nội), nước từ mặt đường tràn xuống hầm trong sáng 30/9 khiến một số người làm việc tại đây phải khiêng từng xe để lên tầng 1.
Khoảnh khắc người cha vội vã cùng 3 người con đi tránh bão ở Tuyên Quang khiến người xem xúc động.
Nước từ đường tràn xuống hầm gửi xe khiến nhân viên công ty trên đường Vương Thừa Vũ (Hà Nội) phải cùng nhau múc nước đổ ra ngoài để tránh ngập.
Đoạn camera do Vũ Thế Anh (22 tuổi) đăng tải ngày 30/9 cho thấy sức công phá lớn từ trận lốc xoáy trưa 29/9 ở xã Thái Thụy (Hưng Yên).
Sau tiếng động lớn, nhiều đất đá sạt lở xuống các phương tiện đang đỗ trên đường đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai) tối 29/9 song may mắn không có ai bị thương.