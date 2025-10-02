Căn nhà hai tầng đổ sụp xuống sông trong mưa lũ ở Tuyên Quang
Cảnh căn nhà khang trang trong phút chốc bị dòng nước lũ cuốn trôi khiến ai nấy bàng hoàng. May mắn không có thiệt hại về người.
Chỉ trong vài giây, dòng nước xiết từ sườn dốc ào xuống cuốn phăng ngôi nhà sàn gỗ của gia đình chị Vi Thị Nhuần (xã Trung Hạ, Thanh Hóa), để lại nỗi mất mát khiến nhiều người xót xa.
Lốc xoáy dữ dội cuốn phăng mái nhà ở xã Vĩnh Bảo (Hải Phòng). 4 bà cháu kịp chạy thoát nạn trong phút giây nguy hiểm.
Người phụ nữ một tay bồng con, một tay kê thanh chắn giữ cửa khiến thang máy bị hỏng và buộc Ban quản trị tạm dừng hoạt động để sửa chữa ngay sau đó.
Tại một tòa nhà trên đường Liễu Giai (Hà Nội), nước từ mặt đường tràn xuống hầm trong sáng 30/9 khiến một số người làm việc tại đây phải khiêng từng xe để lên tầng 1.
Khoảnh khắc người cha vội vã cùng 3 người con đi tránh bão ở Tuyên Quang khiến người xem xúc động.
Nước từ đường tràn xuống hầm gửi xe khiến nhân viên công ty trên đường Vương Thừa Vũ (Hà Nội) phải cùng nhau múc nước đổ ra ngoài để tránh ngập.
Đoạn camera do Vũ Thế Anh (22 tuổi) đăng tải ngày 30/9 cho thấy sức công phá lớn từ trận lốc xoáy trưa 29/9 ở xã Thái Thụy (Hưng Yên).
Những đợt mưa lớn liên tiếp trong ngày 30/9 khiến lượng nước tràn qua thành giếng trời xuống hầm chung cư Thái Hà Constrexim (Hà Nội).
Khoảng 12h ngày 30/9, một nam tài xế xe điện bị mắc kẹt giữa vùng nước ngập tại ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Khánh (Hà Nội). Người này buộc bế 3 hành khách ra khỏi xe từ cửa sổ. Khoảnh khắc nhận được nhiều sự tán thưởng của người xung quanh.
Sau trận mưa lớn tối 29/9, một chung cư mini ở phường Bắc Từ Liêm (Hà Nội) ngập nặng, toàn bộ xe máy bên trong chìm trong biển nước.