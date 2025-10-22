Nhân viên cây xăng chạy 8 km 'ship vợ cho khách'
Sau khi đổ xăng, người chồng lên xe rồi chạy thẳng, không hay biết vợ còn đứng lại phía sau. Bất đắc dĩ, chị vợ phải nhờ nhân viên cây xăng đuổi theo gần 8 km mới bắt kịp chồng.
Sáng 22/10, Đà Nẵng chứng kiến sức gió to do ảnh hưởng từ bão Fengshen. Trên cầu Thuận Phước, thấy xe máy gặp khó khăn khi di chuyển, hai ôtô, bán tải chủ động đi chậm, giúp người dân qua cầu an toàn.
Một người đàn ông Hàn Quốc xuất hiện trong video cầu cứu giữa đường phố Sihanoukville, làm dấy lên lo ngại mới về an toàn của công dân Hàn tại Campuchia sau hàng loạt vụ lừa đảo và giam giữ trái phép.
Nghe câu chuyện của vị khách quê Lào Cai có con sinh non, đang điều trị ở bệnh viện, anh Thành đã quyết định không lấy tiền cước. Ngày 22/10, anh vui mừng khi biết cháu bé vẫn bình an.
Tối ngày 21/10, người dân Đà Nẵng chứng kiến mực nước sông Hàn dâng cao dù vị trí tâm bão cách địa phương 145 km. Tuyến đường Như Nguyệt dưới chân cầu Thuận Phước ngập sâu.
Khoảnh khắc "mẹ hôn con lần cuối" được anh Trần Minh Tuấn đăng tải thu hút hàng triệu lượt xem, khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Trưa 19/10, người dân xã Kỳ Anh chứng kiến trận lốc xoáy với sức gió trung bình tại cánh đồng gần khu kinh tế Vũng Áng. Rất may, thời điểm xáy ra sự việc không có thiệt hại về người.
Trong ngày trọng đại, cô dâu Ái Linh không kìm được nước mắt khi màn hình chiếu đoạn video chúc mừng từ người anh ba đang phục vụ trong quân ngũ.
Jamie Chua, "phú bà" Singapore, là người sở hữu nhiều túi Hermès nhất thế giới với hơn 100 chiếc, gồm một số mẫu cực hiếm như Himalaya nạm kim cương hay Birkin thiết kế riêng.
Trong đám hỏi con gái, ông Văn Long, chủ trang trại nuôi chồn hương ở Vĩnh Long, tặng con 20 cây vàng cùng 1 mảnh đất, tổng trị giá khoảng 4 tỷ đồng.
Trong lễ cưới ở xã Yên Lãng, bác đại diện nhà gái run đến mức quên lời khi phát biểu xin dâu, phải nhờ MC đứng phía sau "nhắc từng câu".