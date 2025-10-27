Huế ngập lịch sử, người dân dùng ghe chở xe SH đi tránh lũ
Ngày 27/10, mưa lũ khiến nhiều khu vực tại Huế ngập sâu. Trên đường Trần Hưng Đạo, người dân phải dùng ghe để di chuyển tài sản là chiếc xe máy SH.
Mưa lớn kéo dài khiến cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua Huế, bị ngập sâu, sạt lở đất đá và giao thông tê liệt.
Video ghi lại cảnh 2 nam hành khách hành hung nam bảo vệ tàu metro số 1 gây chú ý. Đại diện tuyến đường sắt đô thị đang làm việc với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.
5 cây vàng trong lễ ăn hỏi của Vinh Quang (TP.HCM) là kết quả 4 năm kiên trì tiết kiệm dành trọn cho người vợ tương lai.
Sau một năm du học Nhật, TikToker Thụy Lê bật khóc vì những khó khăn đã trải qua.
Sau khi đổ xăng, người chồng lên xe rồi chạy thẳng, không hay biết vợ còn đứng lại phía sau. Bất đắc dĩ, chị vợ phải nhờ nhân viên cây xăng đuổi theo gần 8 km mới bắt kịp chồng.
Sáng 22/10, Đà Nẵng chứng kiến sức gió to do ảnh hưởng từ bão Fengshen. Trên cầu Thuận Phước, thấy xe máy gặp khó khăn khi di chuyển, hai ôtô, bán tải chủ động đi chậm, giúp người dân qua cầu an toàn.
Một người đàn ông Hàn Quốc xuất hiện trong video cầu cứu giữa đường phố Sihanoukville, làm dấy lên lo ngại mới về an toàn của công dân Hàn tại Campuchia sau hàng loạt vụ lừa đảo và giam giữ trái phép.
Nghe câu chuyện của vị khách quê Lào Cai có con sinh non, đang điều trị ở bệnh viện, anh Thành đã quyết định không lấy tiền cước. Ngày 22/10, anh vui mừng khi biết cháu bé vẫn bình an.
Tối ngày 21/10, người dân Đà Nẵng chứng kiến mực nước sông Hàn dâng cao dù vị trí tâm bão cách địa phương 145 km. Tuyến đường Như Nguyệt dưới chân cầu Thuận Phước ngập sâu.
Khoảnh khắc "mẹ hôn con lần cuối" được anh Trần Minh Tuấn đăng tải thu hút hàng triệu lượt xem, khiến nhiều người không khỏi xúc động.