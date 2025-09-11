Màn dẫn tiếng Anh ấn tượng của nam MC VTV từng đạt 9.0 IELTS
Là một trong những MC của kênh Vietnam Today vừa ra mắt, Minh Đức thu hút sự chú ý nhờ khả năng dẫn dắt, phát âm tiếng Anh lôi cuốn.
Đoạn clip ghi lại cảnh tân bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng từ chối chọn chuyên ngành trong ngày “Match Day” ở Đại học Y Hà Nội nhanh chóng lan truyền trên cộng đồng mạng
Giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ Lê Minh Ngọc đã khiến nhiều quân nhân Trung Quốc, Nga trong buổi tiệc chia tay tối 2/9 phải đứng dậy reo hò và bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Khi trực thăng của cảnh sát xuất hiện, người phụ nữ Mỹ liên tục vẫy tay cầu cứu. Cô bị lạc 18 tiếng trong rừng sâu một mình, sau khi tham gia "thử thách sinh tồn" trên YouTube.
Hàng chục tên cướp bịt mặt, cầm theo hung khí xông vào tiệm vàng Kim Hưng (San Jose, Mỹ) hôm 5/9, tấn công chủ tiệm 88 tuổi.
Sau khi hành động "dùng muỗng nếm cà phê" bị quay lại và nhận về chỉ trích, đại diện quán cà phê TP.HCM khẳng định đây là cách làm cũ từ năm 2022 và đã dừng hẳn.
Thấy em trai rơi xuống mương nước sâu, bé Anh Quân lập tức hô hoán, chạy vào nhà gọi người lớn ra ứng cứu.
Hành động dừng xe, ra hiệu nhường đường cho học sinh của anh Huỳnh Thông không chỉ giúp các em sang đường an toàn mà còn khiến nhiều người dành lời khen.
Trong những ngày tháng đầy rực rỡ của dân tộc, mỗi người con Việt Nam lại có một cách riêng để cảm nhận và thể hiện tình yêu nước của mình.
Du thuyền trị giá gần 1 triệu USD gặp "vận đen" khi vừa mới hạ thủy lần đầu đã bị chìm ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. May mắn, tất cả người trên thuyền đã kịp thoát thân.