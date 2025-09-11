Màn hô tên chuyên ngành của top 20 bác sĩ nội trú Y Hà Nội
Phần hô tên chuyên ngành của 20 người dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.
Video ghi lại khoảnh khắc giới thiệu tân sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác.
Bộ GD&ĐT công bố loạt hình ảnh, dấu ấn của giáo dục Việt Nam từ năm 1945 cho đến thời điểm hiện tại.
Đại học Hà Nội ra mắt MV ca nhạc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, được thể hiện bằng 13 ngôn ngữ đang giảng dạy tại nhà trường.
Video nam sinh cầu hôn bạn gái ngay tại lễ tốt nghiệp khiến nhiều người thích thú.
Một bé gái 10 tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc) nhận được cơn mưa lời khen khi dũng cảm lao đến cứu em gái thoát khỏi chiếc xe mất lái lao vào quán ăn.
Phát hiện người bị đuối nước tại khu vực cầu Đò Quan (Nam Định), cô giáo Nguyễn Thị Mai không ngần ngại lao xuống dòng nước cứu người.
Từ ngày 21/4 đến 17h ngày 28/4, thí sinh cả nước sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trên hệ thống quản lý thi.
Giáo viên xách ngược chân của cháu bé 20 tháng tuổi ở tỉnh Quảng Nam rồi liên tục đánh đập khiến người xem phẫn nộ.
Chứng kiến nữ sinh lớp 10 ở Đắk Lắk bị đánh hội đồng, nhiều bạn nam, nữ xung quanh không can ngăn, đứng nhìn, hò reo rồi quay clip.
Cảnh tòa nhà kiên cố sập xuống khiến các nhà sư hoảng sợ.