5 giờ trước
18:39 26/8/2025
Đời sống
2.3K
Khoảnh khắc nữ chiến sĩ Trịnh Thị Duyên chào hỏi các quân nhân Nga trong buổi tổng hợp luyện cho lễ diễu binh 2/9 bất ngờ viral, mang đến hình ảnh vừa nghiêm trang vừa gần gũi về những người lính.
6 giờ trước
17:22 26/8/2025
Đời sống
Sáng 26/8, chiếc ôtô 7 chỗ chết máy vì ngập lụt ở phố Đỗ Xuân Hợp đã được các chiến sĩ giúp kéo ra và chờ cứu hộ đến.
8 giờ trước
15:33 26/8/2025
Đời sống
2.0K
Cây xanh bật gốc giữa mưa lớn tại nút giao Trần Phú - Chu Văn An, đè lên hai ôtô nhưng may mắn không có thiệt hại về người.
11 giờ trước
12:01 26/8/2025
Đời sống
6.6K
Video ghi lại cảnh tượng hai bạn trẻ chơi đạp vịt trên một hồ nước giữa cơn mưa được chia sẻ, khiến nhiều người tò mò.
19:45 24/8/2025
19:45 24/8/2025
Đời sống
2.4K
Khoảng 19h ngày 24/8, trước Nhà hát Kịch Hà Nội, người dân cùng nhau cất vang ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng”, tạo nên bầu không khí sôi nổi.
18:52 24/8/2025
18:52 24/8/2025
Đời sống
1.9K
18h30 ngày 24/8, các chiến sĩ thuộc khối Pháo binh đồng ca "Như có Bác trong ngày đại thắng" và giao lưu với người dân trước giờ tổng hợp luyện ở Quảng trường Ba Đình.
17:51 24/8/2025
17:51 24/8/2025
Đời sống
3.1K
Khoảng 17h30 ngày 24/8, người dân hò reo khi đoàn xe chở tên lửa Scud và Redut lần lượt di chuyển qua đường Nghi Tàm (Tây Hồ, Hà Nội).
17:25 24/8/2025
17:25 24/8/2025
Đời sống
1.4K
Khoảng 17h ngày 24/8, các khối nam sĩ quan tiến vào từ đường Thụy Khuê, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện lần thứ hai ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
16:16 24/8/2025
16:16 24/8/2025
Đời sống
1.2K
Trước buổi tổng hợp luyện A80 ngày 24/8, khối danh dự Ba quân chủng xuất hiện tại điểm tập kết Công viên Bách Thảo trong tiếng reo hò không ngớt của người dân.
16:00 23/8/2025
16:00 23/8/2025
Đời sống
6.4K
Khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi của Nguyễn Lê Trúc Nghi và Hồ Văn Quyến, hai chiến sĩ trong hàng ngũ diễu binh A80, gây sốt trên mạng xã hội với hơn 1 triệu lượt xem.
Câu chuyện tình yêu nảy nở giữa họ đã “gây sốt” mạng xã hội.