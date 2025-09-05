'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' thể hiện bằng 13 ngôn ngữ
Đại học Hà Nội ra mắt MV ca nhạc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, được thể hiện bằng 13 ngôn ngữ đang giảng dạy tại nhà trường.
Bộ GD&ĐT công bố loạt hình ảnh, dấu ấn của giáo dục Việt Nam từ năm 1945 cho đến thời điểm hiện tại.
Video nam sinh cầu hôn bạn gái ngay tại lễ tốt nghiệp khiến nhiều người thích thú.
Một bé gái 10 tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc) nhận được cơn mưa lời khen khi dũng cảm lao đến cứu em gái thoát khỏi chiếc xe mất lái lao vào quán ăn.
Phát hiện người bị đuối nước tại khu vực cầu Đò Quan (Nam Định), cô giáo Nguyễn Thị Mai không ngần ngại lao xuống dòng nước cứu người.
Từ ngày 21/4 đến 17h ngày 28/4, thí sinh cả nước sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trên hệ thống quản lý thi.
Giáo viên xách ngược chân của cháu bé 20 tháng tuổi ở tỉnh Quảng Nam rồi liên tục đánh đập khiến người xem phẫn nộ.
Chứng kiến nữ sinh lớp 10 ở Đắk Lắk bị đánh hội đồng, nhiều bạn nam, nữ xung quanh không can ngăn, đứng nhìn, hò reo rồi quay clip.
Cảnh tòa nhà kiên cố sập xuống khiến các nhà sư hoảng sợ.
Captcha là robot AI mới được ra mắt tại một trường trung học ở Đức. Robot này là sản phẩm của Hidoba Research, có khả năng thảo luận với học sinh về trí tuệ nhân tạo.
Nếu tảng băng khổng lồ ở Nam Cực đột ngột tan chảy trong vài phút, Trái Đất có nguy cơ đối mặt với loạt thảm họa kinh hoàng.