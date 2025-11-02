Cảnh ngập nặng ở Hà Tĩnh nhìn từ trên cao
Sau một ngày mưa như trút nước, ngày 2/11, xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) vẫn còn ngập nặng, ảnh hưởng cuộc sống người dân. Video quay lúc 15h ngày 2/11.
Sự việc xảy ra vào ngày 1/11 tại phường Bến Thành, TP.HCM.
Sau một ngày mưa như trút nước, ngày 2/11, xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) vẫn còn ngập nặng, ảnh hưởng cuộc sống người dân. Video quay lúc 15h ngày 2/11.
5 ngày sau khi nước lũ bắt đầu tràn vào Hội An, nhịp sống phố cổ dần trở lại bình thường, nhưng ký ức về khoảnh khắc mảnh đất di sản hóa thành dòng sông vẫn còn vẹn nguyên.
Thước phim được quay vào sáng 30/10 - thời điểm Huế đón ánh nắng đầu tiên sau 4 ngày - của anh Lê Đình Hoàng thu hút sự chú ý. Hiện tại, sáng 31/10, tình trạng ngập đã thuyên giảm đáng kể. Người dân quay trở lại cuộc sống thường nhật. Các điểm di tích đã mở cửa đón khách.
Trận lũ kỷ lục những ngày qua khiến cả hai cửa hàng mỹ phẩm của chị Hà My đều bị ngập, thiệt hại hàng hóa chưa thể thống kê.
Khoảng 20h ngày 29/10, tại tuyến đường Trần Hưng Đạo, nước ngập đến đầu gối, tràn vào nhà người dân. Theo Đài KTTV An Giang, đây là trận mưa lớn nhất trong 25 năm qua tại Phú Quốc.
Vài giờ trước khi qua đời, Muhammad Zafran Hadi đã tặng cho em trai chiếc iPhone mơ ước. Khoảnh khắc ấy sau đó trở thành kỷ niệm cuối cùng giữa hai người.
Trong lúc trôi dạt giữa dòng nước lũ trên sông Hàn (Đà Nẵng) tối 29/10, bé trai khoảng 8 tuổi được phát hiện và cứu kịp thời.
Sự xuất hiện của xác một con cá voi (hay cá Ông) tại khu vực Liên Chiểu (Đà Nẵng) gây xôn xao tối 29/10. Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường.
Ngày 29/10, khu vực trung tâm phố cổ Hội An vẫn ngập nước. Theo UBND TP Đà Nẵng, hiện toàn thành phố có hơn 66.000 căn nhà bị ngập, 10 xã phường bị cô lập hoàn toàn.
Đoạn video do Anh Kiệt ghi lại khoảng 10 phút trước khi máy bay hạ cánh trên chuyến bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng ngày 28/10. Cảnh Đà Nẵng ngập nặng nhìn từ trên cao khiến nhiều người dân xót xa.