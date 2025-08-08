Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sao biển 'mông to' gây sốt mạng

14:20 4/8/2025 14:20 4/8/2025 Du lịch

Phát hiện của CONICET ở vùng biển sâu đã tạo nên làn sóng meme trên mạng xã hội vì hình dáng hài hước của loài sinh vật, nhưng ẩn sau đó là một khám phá khoa học có ý nghĩa sinh học quan trọng.

3 triệu lượt xem livestream tìm về di sản Việt

08:30 14/6/2025 08:30 14/6/2025 Du lịch 34

Với chủ đề "Chạm vào di sản", Nét đẹp Việt mùa 3 diễn ra với hình thức livestream trên TikTok, theo chân các nhà sáng tạo nội dung khám phá di sản kiến trúc, văn hóa và tinh hoa ẩm thực tại 5 tỉnh thành.

30 phút bay trên bầu trời Hội An

08:09 12/6/2025 08:09 12/6/2025 Du lịch

Không chỉ đi bộ giữa phố cổ, du khách có thể trải nghiệm bay dù lượn, ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của Hội An như một bức tranh sống động giữa trời mây.

Cảnh hàng chục cá heo di cử ở Nha Trang

12:36 19/5/2025 12:36 19/5/2025 Du lịch 2.2K

Chiều ngày 18/5, một người dân ghi lại cảnh đàn cá heo khoảng hàng chục con xuất hiện tại hòn Dung (Khánh Hòa). Người này cho biết đàn cá đang hướng về TP Nha Trang.

Tảo phát quang ở Hạ Long

11:53 19/5/2025 11:53 19/5/2025 Du lịch 11.0K

Du khách bất ngờ chứng kiến mặt biển Hòn Gai (phường Hồng Hà, TP Hạ Long) chuyển sắc đỏ hồng rồi phát ra ánh sáng xanh lấp lánh khi sóng đánh vào bờ.

