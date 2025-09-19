Nam thanh niên hành hung nhân viên quán cà phê vì bị nhắc hút thuốc
Bị nhắc nhở vì hút thuốc trong phòng kín, nam thanh niên bất ngờ xông tới hành hung M.Đ. - nhân viên quán cà phê ở Hà Nội hôm 17/9.
Sáng 19/9, N.V. T., thanh niên ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê, đến tận nơi xin lỗi nhưng càng khiến gia đình nạn nhân bức xúc.
Khoảnh khắc người dân Lạng Sơn mở rộng cửa đón bộ đội nghỉ chân tạo nên bức tranh ấm áp về tình quân dân giữa đời thường.
Lễ cưới lần 2 của "rich kid" Huỳnh Giao không chỉ là ngày hạnh phúc, mà còn là sự nối dài từ mối duyên gia đình và lời hứa về 'ngôi nhà hạnh phúc' do chính cặp đôi xây dựng.
Phước Thiện (sinh năm 1997) không giấu được sự xúc động khi gặp lại người thầy dạy mình cách đây 15 năm nhưng trong hoàn cảnh đầy xót xa.
Cảnh thanh niên buông lời gạ gẫm nữ nhân viên cửa hàng quần áo ở phường Phủ Lý (Ninh Bình) gây phẫn nộ.
Hình ảnh Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cấp cứu, chăm sóc cho bệnh nhân trên chuyến bay Moscow - Hà Nội khiến nhiều người xúc động.
Bệnh nhân bị ngừng tim, ngừng thở ngay sau khi vừa một mình đến phòng cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.
Quỳnh Anh, bà xã Duy Mạnh gây chú ý khi khoe hàng loạt món hàng hiệu nhưng tuyên bố giảm giá 50-70%.
Đám cưới của Ngọc Hơn và Thương Thương khiến nhiều người rưng rưng, bởi đó là câu chuyện tình yêu vượt qua mọi rào cản.
Chiều 11/9, Thượng úy Lê Đăng Hòa và Thượng úy Nguyễn Đức Tâm - cán bộ CSGT TP Hà Nội - kịp thời hỗ trợ người phụ nữ co giật, sốc phản vệ trên đường.