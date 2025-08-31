Việc cần làm để trẻ không mắc bệnh vào mùa tựu trường

Trở lại trường lớp sau kỳ nghỉ hè, trẻ đối mặt nguy cơ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm như hô hấp, tiêu hóa, tay chân miệng… nếu không được phòng ngừa đúng cách.

Trẻ dễ mắc bệnh truyền nhiễm khi đi học trở lại. Ảnh: Khương Nguyễn.

Mỗi dịp tựu trường, trẻ trở lại lớp học trong môi trường đông đúc, tiếp xúc gần gũi với bạn bè và thầy cô. Đây cũng là thời điểm nhiều bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây lan mạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập.

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Nguyên Khôi, Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho biết thường gặp nhất ở lứa tuổi học đường là các bệnh lý hô hấp. Phần lớn nguyên nhân do siêu vi, lây qua giọt bắn khi ho, hắt hơi, với các biểu hiện điển hình như cúm mùa, viêm họng, viêm amidan, viêm phế quản. Covid-19 với nhiều biến chủng cũng vẫn còn lưu hành trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhóm bệnh đường tiêu hóa cũng xuất hiện khá phổ biến. Trẻ dùng chung vật dụng, ăn uống tập thể rất dễ mắc rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp hoặc tay chân miệng do lây qua dịch tiết đường hô hấp và phân.

Ngoài ra, nhiều bệnh truyền nhiễm đã có vaccine ngừa nhưng trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ cũng có thể bùng phát, điển hình như bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi, quai bị, rubella và thủy đậu. Một số bệnh khác liên quan đến thói quen vệ sinh kém như nhiễm giun sán, viêm kết mạc do dùng chung khăn hoặc chậu rửa cũng không hiếm gặp.

Theo bác sĩ Khôi, để phòng ngừa hiệu quả, phụ huynh cần cho trẻ:

Tiêm chủng đầy đủ.

Đảm bảo chế độ ăn uống cân đối, ăn chín uống sôi.

Trẻ nên được nhắc nhở rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, che miệng khi ho, hắt hơi.

Báo cho giáo viên nếu xuất hiện dấu hiệu sốt, ho, mệt mỏi.

Trong trường hợp trẻ có triệu chứng bất thường, phụ huynh cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.