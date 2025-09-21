Việc cần tránh khi ăn lẩu để không nhiễm bệnh nguy hiểm

Lẩu từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc cho các buổi họp mặt. Nhưng nếu nguyên liệu không tươi, bảo quản sai cách, nồi lẩu ngon miệng có thể trở thành “ổ” vi khuẩn.

Các nguyên liệu trong lẩu nên được nấu chín kỹ để diệt ký sinh trùng. Ảnh: Freepik.

Nồi lẩu nghi ngút khói với thịt, hải sản, rau xanh… luôn là lựa chọn hấp dẫn trong ngày se lạnh hay buổi tụ họp bạn bè. Tuy nhiên, theo Trung tâm An toàn Thực phẩm Hong Kong (Trung Quốc), món ăn quen thuộc này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu nguyên liệu không được chọn lựa kỹ hoặc chế biến chưa chín.

Nguy cơ từ nguyên liệu sống

Thịt và hải sản là hai nhóm nguyên liệu dễ mang theo mầm ký sinh trùng. Trong thịt heo, nếu ăn tái hoặc nấu chưa chín, người ăn có thể nhiễm giun xoắn, loài ký sinh trùng gây đau cơ, sốt và tổn thương thần kinh, tim mạch. Thịt bò sống hoặc tái tiềm ẩn nguy cơ sán dây bò, có thể phát triển dài hàng mét trong ruột người.

Hải sản, nhất là nghêu, sò, ốc, tôm cua chưa nấu chín kỹ, có thể chứa sán lá phổi. Ngay cả rau ăn kèm lẩu, đặc biệt là rau mọc dưới nước như rau ngổ, rau cần, rau nhút, cải xoong… cũng có thể nhiễm sán lá gan lớn, khiến gan bị tổn thương, gây đau bụng, sốt, tắc đường mật.

Vệ sinh trong chế biến

Ký sinh trùng và vi khuẩn có thể phát tán trong quá trình chế biến. Bạn nên rửa tay ít nhất 20 giây với xà phòng trước và sau khi chạm vào thực phẩm sống. Rau phải được rửa kỹ dưới vòi nước chảy, sò và nghêu cần chà sạch vỏ, ngâm trong nước nhiều giờ để loại cát và vi sinh vật. Khu vực rửa, thớt, dao dùng cho thực phẩm sống phải được vệ sinh ngay sau khi sử dụng.

Tránh lây nhiễm chéo trên bàn lẩu

Trong bữa lẩu, thực phẩm sống và chín thường đặt gần nhau, rất dễ khiến mầm bệnh từ đồ sống lây sang đồ đã nấu. Cách an toàn nhất là dùng đũa, muỗng riêng cho đồ sống và đồ chín. Đừng bày quá nhiều món chen chúc trên bàn để hạn chế việc thức ăn tiếp xúc lẫn nhau.

Nấu thật chín mới an toàn

Nhiều loại ký sinh trùng và vi khuẩn chỉ bị tiêu diệt khi nhiệt độ đủ cao. Thịt, hải sản phải được nấu tới nhiệt độ ít nhất 75 độ C. Với nghêu, sò, hàu, cần nấu ở 90 độ C trong 90 giây hoặc tiếp tục đun 3-5 phút sau khi vỏ mở.

Các loại ký sinh trùng như Trichinella, Anisakis, sán lá gan… sẽ bị tiêu diệt khi đun sôi kỹ. Lưu ý, bạn đừng vội gắp đồ ăn khi nước chỉ mới lăn tăn và cũng không nên cho quá nhiều nguyên liệu vào cùng lúc khiến nồi không kịp sôi trở lại.

Bảo quản đúng cách

Thực phẩm mang về cần được bảo quản đúng nhiệt độ: -18 độ C với đồ đông lạnh, 4°C với thực phẩm cần làm mát. Không rã đông ở nhiệt độ phòng vì ký sinh trùng và vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh. Tốt nhất là rã đông trong ngăn mát hoặc nấu trực tiếp từ trạng thái đông lạnh với các món nhỏ như chả cá, bò viên.