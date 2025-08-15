Viêm bờ mi mắt cần chăm sóc như thế nào?

Viêm bờ mi mắt là một bệnh lý phổ biến. Bệnh gây rất nhiều khó chịu cho bệnh nhân như ngứa, cộm xốn, cảm giác bỏng rát, khô mắt.

Viêm bờ mi là tình trạng thường xảy ra khi các tuyến dầu nhỏ gần gốc lông mi bị tắc nghẽn hoặc do vi khuẩn.

Viêm bờ mi là tình trạng viêm ở mi mắt, thường xảy ra khi các tuyến dầu nhỏ gần gốc lông mi bị tắc nghẽn hoặc do nhiễm vi khuẩn (thường là tụ cầu). Bệnh biểu hiện với các triệu chứng như: mi mắt sưng đỏ, kích ứng, ngứa và thường xuất hiện các vảy bám trên lông mi.

Nguyên nhân gây viêm bờ mi mắt

Mi mắt là bộ phận che chắn và bảo vệ nhãn cầu, tuy nhiên lại dễ bị các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, khói bụi và ô nhiễm tấn công. Do đó, các bệnh nhiễm khuẩn và viêm tại chỗ ở mi mắt là những tình trạng thường gặp nhất.

Viêm bờ mi là tình trạng viêm mạn tính ở bờ mi mắt, gây cảm giác ngứa, bỏng rát, đỏ và sưng. Bệnh thường khiến người mắc khó chịu, mất tập trung và giảm thị lực. Tình trạng này thường xảy ra khi các tuyến tiết dầu ở gốc lông mi bị tắc nghẽn, dẫn đến kích ứng và ửng đỏ. Nguyên nhân có thể do vi khuẩn, virus, khói bụi, ô nhiễm môi trường hoặc các yếu tố kích thích khác.

Viêm bờ mi tưởng nhẹ mà không nhẹ.

Những yếu tố nguy cơ gây nên tình trạng viêm bờ mi mắt

Viêm da tiết bã - da đầu;

Nhiễm trùng bờ mi;

Các tuyến dầu trên mí mắt của bạn bị tắc nghẽn hoặc tăng tiết dầu;

Rosacea - một tình trạng da đặc trưng bởi mẩn đỏ trên khuôn mặt;

Dị ứng, bao gồm phản ứng dị ứng với thuốc mắt, dung dịch kính áp tròng hoặc trang điểm mắt;

Kí sinh trùng ( demodex);

Khô mắt.

Dựa vào vị trí bờ mi bị viêm có thể chia thành 3 loại:

Viêm bờ mi trước: xảy ra ở mặt trước của mi mắt, nơi lông mi mọc ra.

Viêm bờ mi sau: xảy ra khi các tuyến Meibomius bị viêm tắc.

Viêm bờ mi hỗn hợp: phối hợp cả bờ mi trước và bờ mi sau.

Về lâm sàng viêm bờ mi có nhiều hình thái khác nhau:

Viêm đỏ bờ mi: Đây là hình thái nhẹ, bờ mi đỏ lên, có ít tiết tố, có vẩy, bệnh nhân chỉ cảm thấy vướng nhẹ.

Viêm bờ mi rụng vẩy: Bờ mi đỏ, đóng nhiều vẩy, tiết tố bám dính bờ mi, bờ mi không loét.

Viêm loét bờ mi: Là hình thái nặng, rất dai dẳng, bờ tự do của mi bị sưng đỏ, phù sau đó xuất hiện vết loét, nhiều tiết tố và gãy rụng lông mi.

Cách chăm sóc và điều trị viêm bờ mi mắt

Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường ở bờ mi mắt, người bệnh cần đến cơ sở chuyên khoa để được thăm khám và điều trị. Dựa trên tình trạng cụ thể, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Trường hợp triệu chứng nhẹ đến trung bình: Có thể xử trí bằng chườm ấm, mát xa và vệ sinh mi mắt. Ngoài ra, nhỏ nước mắt nhân tạo có thể giúp cải thiện tình trạng khô mắt do viêm bờ mi.

Trường hợp không đáp ứng với điều trị triệu chứng hoặc có biểu hiện nặng: Bác sĩ có thể chỉ định liệu pháp kháng sinh tại chỗ hoặc đường uống. Do thuốc uống có nguy cơ gây tác dụng phụ toàn thân, điều trị tại chỗ thường được ưu tiên thử trước.

Thuốc mỡ kháng sinh (ví dụ: bacitracin, erythromycin) thường được bôi trực tiếp lên bờ mi mỗi ngày một lần, vào buổi tối trước khi đi ngủ. Khi triệu chứng cải thiện (thường sau 1–2 tuần), có thể ngừng thuốc nhưng vẫn cần duy trì vệ sinh mi mắt.

Kháng sinh đường uống (ví dụ: doxycycline, tetracycline, azithromycin) được xem xét nếu đáp ứng với điều trị tại chỗ không tốt. Bệnh nhân có triệu chứng nặng hoặc khó điều trị nên được chuyển đến bác sĩ nhãn khoa. Tùy tình trạng, bác sĩ có thể chỉ định thêm glucocorticoid tại chỗ hoặc cyclosporin. Các thuốc này chỉ nên dùng theo đơn hoặc hướng dẫn của bác sĩ nhãn khoa.

Vệ sinh mắt và mi bằng nước muối

Vệ sinh mắt và mi bằng nước muối là đặc biệt cần thiết khi bị viêm bờ mi mắt. Vệ sinh mắt thường xuyên giúp loại bỏ dịch bẩn, mủ tích tụ gây bệnh, tránh nhiễm trùng nặng hơn do vi khuẩn xâm nhập.

Bạn nên sử dụng dung dịch nước muối sinh lý 0.9% vệ sinh mắt trực tiếp hoặc sử dụng gạc đắp lên mắt. Đồng thời, sử dụng thêm nước muối nhỏ mắt từ 3 – 5 lần mỗi ngày. Đắp gạc bằng nước ấm để làm làm mềm, bong lớp cặn bã và dịch mủ bám đặc ở lông mi, gây dính mắt.

Đeo kính bảo vệ mắt

Chú ý bảo vệ mắt cẩn thận, tránh bị tổn thương khi bị viêm bờ mi mắt. Để tránh bụi bẩn hay vi khuẩn xâm nhập gây nhiễm trùng nặng hơn, hãy đeo kính bảo vệ, kính râm khi đi ra ngoài.

Một số trường hợp viêm bờ mi không thể ngăn ngừa. Tuy nhiên, có thể tránh những yếu tố nguy cơ gây viêm bờ mi bằng những cách sau:

Giữ tay, mặt và da đầu sạch sẽ.

Không chạm vào mắt, không dùng tay dụi mắt.

Tẩy trang mắt sạch trước khi đi ngủ.

Lau sạch nước mắt hoặc thuốc nhỏ mắt dư và dính ở mi mắt bằng khăn giấy sạch.

Hạn chế đeo kính áp tròng, vệ sinh tay và kính sạch trước khi đeo.

Thay đổi đồ trang điểm mắt như bút kẻ mắt, bóng mắt, mascara khi sử dụng thời gian dài.

Khám và điều trị tại cơ sở y tế uy tín nếu có các biểu hiện bất thường về mắt.