Viêm gan B có chữa khỏi được không?

Điều trị viêm gan B không chỉ giúp kiểm soát virus mà còn là "lá chắn" ngăn ngừa xơ gan và ung thư gan - hai biến chứng khiến hàng nghìn người mất mạng mỗi năm.

Viêm gan B là bệnh do virus HBV gây ra, ảnh hưởng trực tiếp đến gan và có thể tiến triển thành mạn tính. Ảnh: Freepik.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), viêm gan B hiện là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến và nguy hiểm nhất toàn cầu. Ước tính có khoảng 296 triệu người đang sống chung với viêm gan B mạn tính, và 1,1 triệu người đã không qua khỏi vì căn bệnh này trong năm 2022. Nếu không có biện pháp can thiệp hiệu quả, WHO dự báo con số này có thể tăng lên 1,14 triệu ca mất mạng vào năm 2034.

Việt Nam cùng nhiều quốc gia châu Á nằm trong vùng có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B (HBV) mạn tính cao nhất thế giới, với hơn 8% dân số mang virus. Trước đây, xơ gan và ung thư gan chủ yếu xuất hiện ở người trên 40 tuổi. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người trẻ dưới 35-40 tuổi mắc bệnh, cho thấy xu hướng đáng báo động.

Thạc sĩ, bác sĩ Đới Ngọc Anh, khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết viêm gan B do virus HBV gây ra, tồn tại ở hai dạng: cấp tính và mạn tính. Nguy hiểm nhất là đa số người bệnh không hề biết mình đã nhiễm virus, vì bệnh diễn tiến âm thầm, hầu như không có triệu chứng đặc trưng. Họ vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường cho đến khi gan bị tổn thương nghiêm trọng hoặc tình cờ phát hiện trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Theo thống kê y khoa, khoảng 95% trường hợp viêm gan B cấp tính có thể tự khỏi, nhưng nếu bệnh chuyển sang mạn tính, người bệnh thường phải uống thuốc kháng virus suốt đời để kiểm soát HBV.

Nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách, viêm gan B có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm:

Xơ gan: tế bào gan bị thay thế bằng mô sẹo, khiến gan mất dần chức năng.

Ung thư gan: HBV là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan tại Việt Nam.

Suy gan cấp: hiếm gặp nhưng có thể gây không qua khỏi nhanh chóng nếu không được điều trị kịp thời.

Hiện chưa có thuốc đặc trị giúp chữa khỏi hoàn toàn viêm gan B. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc kháng virus giúp kiểm soát nồng độ HBV trong máu, giảm nguy cơ xơ gan và ung thư gan.

Bác sĩ Đới Ngọc Anh cho hay điều trị viêm gan B nhằm mục tiêu kiểm soát bệnh, ngăn xơ hóa tiến triển và phát hiện sớm ung thư gan nếu có. "Ung thư gan nếu được phát hiện sớm hoàn toàn có thể phẫu thuật triệt căn", bác sĩ nhấn mạnh.

Đối với người đã tiêm vaccine viêm gan B, bác sĩ khuyến cáo nên kiểm tra định kỳ chỉ số kháng thể (anti-HBsAg) để đảm bảo cơ thể vẫn có khả năng bảo vệ gan. Còn với bệnh nhân viêm gan B mạn tính, việc tuân thủ điều trị, tái khám đúng lịch và tránh rượu bia là yếu tố quyết định giúp ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.