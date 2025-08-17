Viêm gan B thể không hoạt động cần lưu ý gì?

Viêm gan B thể không hoạt động là những người có mang siêu vi trong máu, nhưng không biểu hiện ra ngoài cũng như không có dấu hiệu trong các xét nghiệm men gan.

Ngày càng có nhiều người mắc viêm gan B.

Những người mang siêu vi trong máu nên được theo dõi sát sao, nhằm tiến hành điều trị kịp thời khi có hiện tượng viêm gan xảy ra.

Viêm gan B thể không hoạt động là gì?

Viêm gan B là một trong những bệnh lý nguy hiểm liên quan đến gan do virus HBV gây ra. Khi bị nhiễm virus, người bệnh có thể gặp các triệu chứng như mệt mỏi, chướng bụng, chán ăn, vàng da.

Tuy nhiên, đối với viêm gan B thể không hoạt động là khái niệm dùng để chỉ những người mang virus ở thể "ngủ", tức là virus tuy tồn tại trong cơ thể nhưng không nhân lên và không gây tổn thương gan. Những trường hợp nhiễm virus HBV kéo dài nhưng không gây hoại tử cho gan cũng được xếp vào nhóm viêm gan B thể không hoạt động.

Để xác định một người có đang mang virus viêm gan B thể không hoạt động hay không, cần dựa vào một số tiêu chí sau

HBsAg dương tính kéo dài trên 6 tháng.

HBeAg (-), Anti Hbe (+).

Lượng virus HBV - DNA trong máu thấp hoặc không phát hiện được.

Chỉ số men gan ALT/AST trong giới bình thường.

Sinh thiết gan (nếu cần thiết) cho thấy không có tổn thương hoặc viêm gan tối thiểu.

Khác với những trường hợp viêm gan B có virus hoạt động, khi người bệnh cần điều trị bằng thuốc đặc trị để kiểm soát sự phát triển của virus và ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng như xơ gan hay ung thư gan thì người mang virus ở thể không hoạt động không cần dùng thuốc ngay, nhưng vẫn phải theo dõi định kỳ.

Đối với viêm gan B mạn thể không hoạt động, người bệnh chỉ cần kiểm tra định kỳ mỗi 3 - 6 tháng. Việc theo dõi này rất quan trọng vì hai lý do

Phát hiện kịp thời nếu virus chuyển sang giai đoạn hoạt động để can thiệp sớm.

Theo dõi nguy cơ biến chứng như xơ gan hoặc ung thư gan để điều trị hiệu quả trong giai đoạn đầu.

Dù virus đang "ngủ", nó vẫn thể âm thầm gây xơ gan hoặc ung thư gan mà không có dấu hiệu báo trước. Vì vậy, người bệnh dù không cần điều trị bằng thuốc vẫn phải tái khám định kỳ suốt đời.

Chế độ ăn uống cho người viêm gan B thể không hoạt động

Thực tế, nhiều người bị viêm gan B thể không hoạt động thường chủ quan. Việc duy trì thói quen ăn uống không lành mạnh như ăn nhiều đồ chiên rán dầu mỡ, uống bia, rượu thường xuyên, hiếm khi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Có thể dẫn đến việc virus tái hoạt động mạnh mẽ, gây tổn thương gan, thậm chí suy gan, ung thư gan.

Một số lưu ý dinh dưỡng:

Tuân thủ chế độ dinh dưỡng đầy đủ gồm: đạm, tinh bột, đường, chất béo, vitamin và khoáng chất trong mỗi bữa ăn.

Hạn chế thức ăn chế biến sẵn, thức ăn nhanh có nhiều chất béo bão hòa, chất bảo quản.

Uống đủ nước mỗi ngày giúp gan hoạt động hiệu quả và loại bỏ độc tố.

Bổ sung chất xơ từ rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, giúp cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ gan.

Chia nhỏ bữa ăn giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn và giảm áp lực lên gan.

Tránh thực phẩm sống hoặc không đảm bảo vệ sinh như cá sống, tôm sống, hải sản sống, thức ăn để lâu trong tủ lạnh.

Hạn chế thực phẩm chứa nhiều phụ gia, phẩm màu độc hại - những chất này có thể gây viêm nhiễm hoặc tổn hại gan.

Tuyệt đối hạn chế rượu, bia: Chất cồn làm tăng nguy cơ gan nhiễm độc, đặc biệt đối với người đã có virus viêm gan.

Viêm gan B thể không hoạt động (hay còn gọi là thể ngủ) là tình trạng người bệnh mang virus viêm gan B trong cơ thể nhưng virus không nhân lên, không gây tổn thương gan ngay lập tức.

Tuy nhiên, tình trạng này chỉ là tạm thời, virus có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào, đặc biệt khi sức đề kháng kém hoặc khi cơ thể mắc các bệnh mạn tính gây suy giảm miễn dịch.

Người mang virus HBV thể ngủ không được chủ quan. Cần theo dõi định kỳ nghiêm túc, thăm khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa, tham vấn ý kiến bác sĩ khi có bất kỳ biểu hiện bất thường nào và duy trì lối sống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng.