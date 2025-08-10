Việt Nam là thị trường xe máy điện lớn thứ 3 thế giới

Doanh số xe máy điện tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng đến hơn 99% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu thu thập bởi MotorCycles Data cho thấy trong nửa đầu năm, toàn thế giới tiêu thụ 4,4 triệu xe máy điện, tăng trưởng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc và Ấn Độ dẫn đầu về doanh số xe máy điện trong 6 tháng đầu năm, còn Việt Nam cũng tăng trưởng mạnh để trở thành thị trường xe máy điện lớn thứ ba toàn cầu.

Cụ thể, MotorCycles Data cho biết doanh số xe máy điện tại Việt Nam trong nửa đầu năm tăng trưởng đến 99,2% với tổng cộng 209.000 chiếc đã đến tay khách hàng. Dữ liệu từ chuyên trang này cũng cho thấy VinFast vừa lọt top 10 hãng xe máy điện lớn nhất thế giới.

Trung Quốc tiếp tục là quốc gia dẫn đầu về lượng tiêu thụ xe máy điện. Trong nửa đầu năm, khách hàng Trung Quốc đã mua tổng cộng khoảng 3,2 triệu xe máy điện. Số liệu này tương đương 73% tổng doanh số xe máy điện toàn cầu.

Các quy định khí thải cùng ưu đãi dành cho xe điện là nguyên nhân giúp Ấn Độ vươn lên trở thành thị trường xe máy điện lớn thứ hai thế giới trong nửa đầu năm. Doanh số xe 2 bánh chạy điện ở quốc gia đông dân nhất thế giới tăng trưởng 9,1%. TVS Motor là hãng xe máy điện bán chạy nhất, dù có xuất phát điểm là một hãng xe máy xăng.

TVS Motor điện hóa từ năm 2020, hiện là hãng xe máy điện bán chạy nhất Ấn Độ. Ảnh: TVS Motor.

Doanh số xe máy điện ở Indonesia nửa đầu năm giảm 32,2% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến quốc gia vạn đảo rơi xuống vị trí thứ 5, xếp sau Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo MotorCycles Data, việc chính quyền Indonesia quyết định dừng các ưu đãi cho xe máy điện vào tháng 12/2024 là nguyên nhân chính cho đà sa sút này. Trước phản ứng của các hãng xe máy điện như Yadea hay Tailg, Indonesia đã cho khởi động lại chương trình ưu đãi từ đầu tháng 8.

Dữ liệu của MotorCycles Data cũng cho thấy toàn thế giới có hơn 80 triệu xe máy điện còn đang lưu hành. Dù đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể, chuyên trang này nhận định thị trường xe máy điện toàn cầu vẫn còn dư địa phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Trước đó, báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho biết tổng doanh số 5 thành viên trong nửa đầu năm đạt 1,284 triệu chiếc. So với lượng tiêu thụ khoảng 1,206 triệu chiếc đạt được hồi 6 tháng đầu năm ngoái, thị trường xe máy Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng dương về doanh số.

Honda CUV e: là một trong những xe máy điện vừa ra mắt gần đây. Ảnh: Phúc Hậu.

Phần lớn thành viên VAMM không có sản phẩm xe máy điện trong danh mục hiện hành. Honda vừa ra mắt bộ đôi ICON e: và CUV e:, Yamaha đã trình làng Neo's từ khá lâu. Các hãng xe còn lại gồm SYM, Suzuki và Piaggio đều chưa có xe máy điện.

Bên cạnh các hãng xe thuộc VAMM, thị trường xe 2 bánh ở Việt Nam còn có một vài thương hiệu khác, bao gồm loạt thương hiệu môtô phân khối lớn cùng với các hãng xe máy điện VinFast, Yadea, Selex Motor...