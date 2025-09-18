Việt Nam ở đâu trên bản đồ xếp hạng đại học thế giới?

Bộ GD&ĐT nhận định qua việc tham gia các bảng xếp hạng uy tín, giáo dục đại học Việt Nam đã hiện diện rõ nét trên bản đồ thế giới.

Sinh viên Đại học Y Hà Nội tại lễ trao bằng bác sĩ năm 2025. Ảnh: FBNT.

Thông tin trên được Bộ GD&ĐT đưa ra trong dự thảo báo cáo của bộ tại hội nghị Giáo dục đại học, sáng 18/9.

Cụ thể, theo bảng xếp hạng đại học thế giới QS 2025 (số liệu công bố 6/11/2024), Việt Nam có 6 trường đại học nằm trong danh sách, tăng một trường so với năm 2024.

Còn tại bảng xếp hạng các trường đại học châu Á 2025, Việt Nam có 17 cơ sở đào tạo lọt tốp, tăng 2 trường so với năm 2024. Trong đó, 10 cơ sở tăng thứ hạng, 5 cơ sở chuyển xuống các thứ hạng thấp hơn.

Đại học Vinh, Đại học Mở TP.HCM là các trường lần đầu tiên được QS xếp hạng quốc tế. Các cơ sở đào tạo được phân bố trên 6 tỉnh thành trên cả nước, bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế và Nghệ An.

Bộ GD&ĐT nhận định hai trường mới được vào danh sách còn ở thứ hạng thấp, nhưng nhìn chung, điểm trung bình năm nay tăng ở mọi chỉ số, đặc biệt là các chỉ số hiệu quả hợp tác quốc tế và số trích dẫn trên một bài báo.

Việt Nam cũng xếp thứ 15 trên tổng số 25 nước châu Á được QS xếp hạng. Thứ hạng đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng đại học châu Á QS như sau:

TT 2025 2024 Cơ sở giáo dục đại học 1 127 115 Đại học Duy Tân 2 161 =187 Đại học Quốc gia Hà Nội 3 184 =220 Đại học Quốc gia TP.HCM 4 199 138 Đại học Tôn Đức Thắng 5 =333 291-300 Đại học Nguyễn Tất Thành 6 =348 351-400 Đại học Huế 7 =369 301-350 Đại học Kinh tế TP.HCM 8 =388 401-450 Đại học Bách khoa Hà Nội 9 421-430 401-450 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 10 421-430 501-550 Đại học Đà Nẵng 11 481-490 651-700 Đại học Giao thông vận tải 12 491-500 701-750 Đại học Văn Lang 13 501-520 751-800 Đại học Công nghiệp TP.HCM 14 521-540 651-700 Đại học Cần Thơ 15 701-750 - Đại học Mở TP.HCM 16 751-800 801+ Đại học Sư phạm Hà Nội 17 851-900 - Đại học Vinh

Đối với xếp hạng theo ngành học QS WUR2025, 9 trường đại học Việt Nam đã được xếp hạng ở 25 ngành học, trong đó có 3 trường có các ngành được xếp hạng cao.

Cụ thể, ngành Kỹ thuật dầu khí của Đại học Quốc gia TP.HCM; ngành Khách sạn và Giải trí của Đại học Duy Tân và ngành Nghệ thuật trình diễn của Đại học Văn Lang là những ngành học được xếp hạng trong top 100 thế giới.

Trong khi đó, tại bảng xếp hạng đại học thế giới của Times Higher Education (THE), năm 2025, Việt Nam đạt thành tích nổi bật nhất từ trước đến nay với 9 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng.

Trong đó, dù lần đầu tiên góp mặt nhưng Đại học Kinh tế TP.HCM đã có thứ hạng cao nhất, thuộc nhóm 501-600. Xếp sau đó là Đại học Duy Tân và Đại học Tôn Đức Thắng, cùng xếp hạng trong nhóm 601-800.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Đại học Y Hà Nội và Đại học Mở TP.HCM được xếp hạng, lần lượt nằm trong nhóm 801-1000 và 1201-1500.

Trong số 9 trường, 6 trường giữ nguyên thứ hạng so với năm trước, trong khi 3 trường còn lại là "gương mặt mới".

STT Tên trường Thứ hạng 2025 Thứ hạng 2024 1 Đại học Kinh tế TP.HCM 501-600 - 2 Đại học Duy Tân 601-800 601-800 3 Đại học Tôn Đức Thắng 601-800 601-800 4 Đại học Y Hà Nội 801-1000 - 5 Đại học Mở TP.HCM 1201-1500 - 6 Đại học Quốc gia Hà Nội 1201-1500 1201-1500 7 Đại học Bách khoa Hà Nội 1501+ 1501+ 8 Đại học Huế 1501+ 1501+ 9 Đại học Quốc gia TP.HCM 1501+ 1501+

Bộ GD&ĐT nhận định qua việc tham gia các bảng xếp hạng uy tín, giáo dục đại học Việt Nam đã hiện diện rõ nét trên bản đồ thế giới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác xếp hạng giáo dục đại học của Việt Nam vẫn tồn tại một số hạn chế.

Số lượng cơ sở được xếp hạng quốc tế còn ít so với tổng thể hệ thống, vị trí xếp hạng chủ yếu ở mức trung bình và thấp, chưa có nhiều trường nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực và thế giới.

Chất lượng nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế và trích dẫn tuy đã cải thiện nhưng chưa đồng đều giữa các trường, phụ thuộc nhiều vào một số đơn vị có thế mạnh.

Hoạt động hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và gắn kết doanh nghiệp ở nhiều trường vẫn hạn chế, ảnh hưởng đến chỉ số đánh giá tổng thể.

Ngoài ra, công tác quản trị đại học, đảm bảo chất lượng và nguồn lực đầu tư chưa thực sự đáp ứng yêu cầu khắt khe của các bảng xếp hạng, khiến khả năng cạnh tranh quốc tế của các trường đại học Việt Nam còn hạn chế.

Tại Nghị quyết 71, Bộ Chính trị đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á. Cùng với đó, ít nhất 1 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín; nâng lên thành 5 trường vào năm 2045.