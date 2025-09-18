Việt Nam ở đâu trên bản đồ xếp hạng đại học thế giới?

|
Sinh viên Đại học Y Hà Nội tại lễ trao bằng bác sĩ năm 2025. Ảnh: FBNT.
Thông tin trên được Bộ GD&ĐT đưa ra trong dự thảo báo cáo của bộ tại hội nghị Giáo dục đại học, sáng 18/9.
Cụ thể, theo bảng xếp hạng đại học thế giới QS 2025 (số liệu công bố 6/11/2024), Việt Nam có 6 trường đại học nằm trong danh sách, tăng một trường so với năm 2024.
Còn tại bảng xếp hạng các trường đại học châu Á 2025, Việt Nam có 17 cơ sở đào tạo lọt tốp, tăng 2 trường so với năm 2024. Trong đó, 10 cơ sở tăng thứ hạng, 5 cơ sở chuyển xuống các thứ hạng thấp hơn.
Đại học Vinh, Đại học Mở TP.HCM là các trường lần đầu tiên được QS xếp hạng quốc tế. Các cơ sở đào tạo được phân bố trên 6 tỉnh thành trên cả nước, bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế và Nghệ An.
Bộ GD&ĐT nhận định hai trường mới được vào danh sách còn ở thứ hạng thấp, nhưng nhìn chung, điểm trung bình năm nay tăng ở mọi chỉ số, đặc biệt là các chỉ số hiệu quả hợp tác quốc tế và số trích dẫn trên một bài báo.
Việt Nam cũng xếp thứ 15 trên tổng số 25 nước châu Á được QS xếp hạng. Thứ hạng đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng đại học châu Á QS như sau:
TT
2025
2024
Cơ sở giáo dục đại học
1
127
115
Đại học Duy Tân
2
161
=187
Đại học Quốc gia Hà Nội
3
184
=220
Đại học Quốc gia TP.HCM
4
199
138
Đại học Tôn Đức Thắng
5
=333
291-300
Đại học Nguyễn Tất Thành
6
=348
351-400
Đại học Huế
7
=369
301-350
Đại học Kinh tế TP.HCM
|8
|=388
|401-450
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|9
|421-430
|401-450
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
|10
|421-430
|501-550
|Đại học Đà Nẵng
|11
|481-490
|651-700
|Đại học Giao thông vận tải
|12
|491-500
|701-750
|Đại học Văn Lang
|13
|501-520
|751-800
|Đại học Công nghiệp TP.HCM
|14
|521-540
|651-700
|Đại học Cần Thơ
|15
|701-750
|-
|Đại học Mở TP.HCM
|16
|751-800
|801+
|Đại học Sư phạm Hà Nội
|17
|851-900
|-
|Đại học Vinh
Đối với xếp hạng theo ngành học QS WUR2025, 9 trường đại học Việt Nam đã được xếp hạng ở 25 ngành học, trong đó có 3 trường có các ngành được xếp hạng cao.
Cụ thể, ngành Kỹ thuật dầu khí của Đại học Quốc gia TP.HCM; ngành Khách sạn và Giải trí của Đại học Duy Tân và ngành Nghệ thuật trình diễn của Đại học Văn Lang là những ngành học được xếp hạng trong top 100 thế giới.
Trong khi đó, tại bảng xếp hạng đại học thế giới của Times Higher Education (THE), năm 2025, Việt Nam đạt thành tích nổi bật nhất từ trước đến nay với 9 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng.
Trong đó, dù lần đầu tiên góp mặt nhưng Đại học Kinh tế TP.HCM đã có thứ hạng cao nhất, thuộc nhóm 501-600. Xếp sau đó là Đại học Duy Tân và Đại học Tôn Đức Thắng, cùng xếp hạng trong nhóm 601-800.
Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Đại học Y Hà Nội và Đại học Mở TP.HCM được xếp hạng, lần lượt nằm trong nhóm 801-1000 và 1201-1500.
Trong số 9 trường, 6 trường giữ nguyên thứ hạng so với năm trước, trong khi 3 trường còn lại là "gương mặt mới".
STT
Tên trường
Thứ hạng 2025
Thứ hạng 2024
1
Đại học Kinh tế TP.HCM
501-600
-
2
Đại học Duy Tân
601-800
601-800
3
Đại học Tôn Đức Thắng
601-800
601-800
4
Đại học Y Hà Nội
801-1000
-
5
Đại học Mở TP.HCM
1201-1500
-
6
Đại học Quốc gia Hà Nội
1201-1500
1201-1500
7
Đại học Bách khoa Hà Nội
1501+
1501+
8
Đại học Huế
1501+
1501+
9
Đại học Quốc gia TP.HCM
1501+
1501+
Bộ GD&ĐT nhận định qua việc tham gia các bảng xếp hạng uy tín, giáo dục đại học Việt Nam đã hiện diện rõ nét trên bản đồ thế giới.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác xếp hạng giáo dục đại học của Việt Nam vẫn tồn tại một số hạn chế.
Số lượng cơ sở được xếp hạng quốc tế còn ít so với tổng thể hệ thống, vị trí xếp hạng chủ yếu ở mức trung bình và thấp, chưa có nhiều trường nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực và thế giới.
Chất lượng nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế và trích dẫn tuy đã cải thiện nhưng chưa đồng đều giữa các trường, phụ thuộc nhiều vào một số đơn vị có thế mạnh.
Hoạt động hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và gắn kết doanh nghiệp ở nhiều trường vẫn hạn chế, ảnh hưởng đến chỉ số đánh giá tổng thể.
Ngoài ra, công tác quản trị đại học, đảm bảo chất lượng và nguồn lực đầu tư chưa thực sự đáp ứng yêu cầu khắt khe của các bảng xếp hạng, khiến khả năng cạnh tranh quốc tế của các trường đại học Việt Nam còn hạn chế.
Tại Nghị quyết 71, Bộ Chính trị đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á. Cùng với đó, ít nhất 1 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín; nâng lên thành 5 trường vào năm 2045.
