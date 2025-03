Việt Nam, Thái Lan gieo rắc nỗi sợ rượu cho khách ba lô

Các trường hợp tử vong vì ngộ độc methanol tại những quán rượu đang dần thay đổi thói quen uống rượu của dân du lịch bụi ở khu vực Đông Nam Á.

Ngày càng có nhiều người trẻ đi du lịch Đông Nam Á cho biết cảm thấy "đặc biệt cẩn trọng" và "lo lắng" khi uống rượu, đặc biệt sau khi có hàng loạt tin tức về các vụ tử vong do ngộ độc methanol gần đây.

ASEAN từ lâu đã là điểm đến lý tưởng cho dân du lịch bụi - nơi họ có thể khám phá, kết bạn với những du khách khác và tận hưởng cuộc sống tiệc tùng với chi phí hợp lý. Các hostel (ký túc xá du lịch) đặc biệt thu hút những du khách hướng ngoại, thích giao lưu và muốn chia sẻ những câu chuyện trải nghiệm.

Tuy nhiên, với ngày càng nhiều ca tử vong do ngộ độc methanol được báo cáo, mặt tối của việc du lịch ở khu vực này đang khiến không ít người lo sợ, theo Bangkok Post.

Loạt ca tử vong vì ngộ độc rượu

Tháng 12/2024, 6 du khách tử vong tại Lào sau khi uống rượu miễn phí có chứa methanol. Ít nhất 5 người trong số họ khi ấy đang lưu trú tại hostel The Nana Backpackers ở Vang Vieng, Lào.

Bianca Jones và Holly Bowles, đều 19 tuổi và đến từ Melbourne, Australia, là hai trong số các nạn nhân. Celeste Evans (21 tuổi) cũng đến từ Melbourne, chia sẻ rằng vụ việc này khiến cô rất đau lòng.

Evans từng đi du lịch Việt Nam cùng 10 người bạn trong kỳ nghỉ đại học của họ, chủ yếu lưu trú ở homestay và hostel - nơi có nhiều cơ hội để tụ tập uống rượu. "Nghe về những ca tử vong khiến tôi vừa lo lắng và sợ hãi vì họ gần như trạc tuổi tôi", cô nói. "Họ chỉ đang tận hưởng cuộc sống, khám phá thế giới và không nghĩ rằng mình đang làm điều gì nguy hiểm - điều đó thực sự đáng sợ".

Những ly rượu, cốc bia khiến du khách sát lại gần hơn. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo 9News của Australia, Liên minh Quốc tế Chống Buôn lậu (TRACIT) báo cáo khoảng 33% lượng rượu tiêu thụ ở Lào là rượu giả hoặc không có nguồn gốc. Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cũng cho biết ngộ độc methanol phổ biến ở Đông Nam Á hơn bất kỳ khu vực khác trên thế giới.

Đầu tháng 3, một người đàn ông ở Hội An đã bị bắt với cáo buộc gây ra cái chết của 2 du khách nước ngoài. Họ được phát hiện tử vong vào ngày 26/12/2024 sau khi uống cocktail Limoncello pha từ cồn y tế - loại chỉ dùng để sát trùng, không phải để uống.

Evans - người vừa có 4 ngày ở Hội An - cho biết thói quen uống rượu của cô khi đi du lịch bây giờ đã khác so với lần ghé thăm Việt Nam 2 năm trước. Những vụ tử vong của các du khách đến từ Melbourne thực sự ảnh hưởng đến cô.

"Lần này đến Việt Nam, tôi cảm thấy lo lắng hơn vì trước đây tôi chưa từng nghe về những vụ ngộ độc methanol gần gũi đến vậy", cô nói. "Các ca tử vong chỉ mới xảy ra gần đây, nó khiến tôi suy nghĩ lại về lượng rượu mình sẽ uống trong chuyến đi này".

Đồ uống không cồn

Những ly rượu miễn phí không phải là điều hiếm thấy ở các hostel tại Đông Nam Á, gồm cả Thái Lan. Nhiều hostel thường tổ chức các tour "nhậu xuyên đêm" qua những khu phố tiệc tùng nổi tiếng như Bangkok, Phuket, Pai (Mae Hong Son) hay ở các thành phố Việt Nam như Hà Nội và TP.HCM.

Trong những sự kiện này, du khách thường được mời những ky rượu không rõ nguồn gốc, thậm chí có khi rượu được rót thẳng vào miệng từ chai khi họ bước vào quán bar.

Du khách càng đến nhiều quán bar và uống càng nhiều rượu thì khả năng tự bảo vệ mình khỏi nguy cơ ngộ độc methanol càng thấp.

Để đảm bảo đồ uống an toàn, một số du khách yêu cầu nhân viên quán bar uống thử trước khi họ uống. Tuy nhiên, triệu chứng ngộ độc methanol thường xuất hiện sau 12-24 tiếng, đôi khi lên đến 48 tiếng sau khi uống. Hơn nữa, nguy cơ có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào dọc theo chuỗi cung ứng rượu.

Để tránh ngộ độc, một số du khách chọn uống bia hoặc rượu trong chai. Ảnh: Linh Huỳnh.

Methanol là một giải pháp thay thế rẻ hơn so với ethanol - một loại hóa chất dùng pha chế đồ uống có cồn. Tuy nhiên, methanol có độc, chỉ cần 60 ml cũng có thể gây tử vong cho ngưới lớn. Nhiều nơi sản xuất rượu lậu trộn methanol vào rượu để giảm chi phí, đặc biệt là ở các quốc gia có thuế cao hoặc giá rượu chính hãng đắt đỏ.

Những dấu hiệu ban đầu của ngộ độc methanol có thể bao gồm buồn ngủ, giảm ý thức, buồn nôn và nôn mửa. Nếu không được chữa trị kịp thời, ngộ độc methanol có thể gây mù lòa, thậm chí tử vong.

Evans, người từng tham gia một tour bar crawl ở TP.HCM, cho biết cô và bạn bè vẫn uống rượu khi đi du lịch nhưng luôn cố gắng đảm bảo rằng đó là rượu đóng chai. "Chúng tôi chỉ uống bia rượu mua ở cửa hàng miễn thuế tại sân bay".

Cảnh tỉnh

Max Nikolovski (19 tuổi, đến từ Melbourne, Australia) chọn du lịch bụi một mình khắp Đông Nam Á vì hệ thống hostel ở đây rất phát triển. "Các hostel rất đông vui, luôn có quầy bar và khung giờ khuyến mãi dành cho du khách đi một mình", anh chia sẻ.

Vào tháng 12/2024, khi vụ ngộ độc methanol xảy ra với các du khách trẻ tuổi từ Melbourne, Nikolovski đang ở một hostel tại Philippines. "Đó thực sự là một hồi chuông cảnh tỉnh", anh nói.

Trước khi có những ca tử vong, Nikolovski thường uống rượu miễn phí từ hostel mà không mảy may suy nghĩ về nguồn gốc của nó. "Những vụ tử vong khiến tôi nhận thức rõ ràng hơn về vấn đề này".

Hàng chục khách du lịch bụi ngắm hoàng hôn ở Mũi Né tháng 3. Ảnh: Linh Huỳnh.

"Là người Australia, bạn thường có suy nghĩ mặc định rằng bất kỳ thứ gì bạn uống cũng sẽ an toàn, nhưng rồi tôi nhận ra điều đó không phải lúc nào cũng đúng", Nikolovski nói. Giống như Evans, anh cảm thấy chuyến đi lần này rất khác so với những lần du lịch bụi trước đây. "Nhận thức về rủi ro đã thay đổi cách tôi nhìn nhận về du lịch bụi và việc đi đây đi đó".

Nikolovski cũng cho rằng nguy cơ ngộ độc methanol khiến việc du lịch trở nên khó khăn hơn. "Bạn buộc phải cân bằng giữa việc hòa nhập với bạn bè và việc đảm bảo an toàn cho bản thân", anh chia sẻ. "Không thể hoàn toàn thoải mái, và điều đó làm chậm lại các tương tác xã hội. Bình thường, rượu giúp mọi người cởi mở hơn, nhưng bây giờ lại có nhiều lý do để không uống".

Tại Hội An, Nikolovski từng vào một quán bar tặng miễn phí một chai vodka 300ml nếu mua đủ số lượng đồ uống. "Những người đi cùng tôi thì hào hứng, nhưng với tôi, đó là dấu hiệu đáng lo ngại", anh kể. "Không có gì đảm bảo rằng rượu đó an toàn. Nếu là miễn phí, quán chẳng có lý do gì để đảm bảo chất lượng cao cả".

Để bảo vệ bản thân, Nikolovski chỉ uống bia hoặc lựa chọn quán bar một cách cẩn trọng hơn.