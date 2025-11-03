Việt Nam thành điểm đến lý tưởng với khách Hàn thời bão giá

Giữa bão giá, du khách Hàn chuyển sang hành trình gần, chi phí hợp lý và đi theo nhóm. Việt Nam vươn lên vị trí á quân sau Nhật Bản nhờ chi phí “dễ thở”.

Du khách Hàn tăng chi tiêu tại các điểm đến như Nha Trang, Đà Lạt và Phú Quốc. Ảnh: Cục Du lịch.

Theo dữ liệu từ HotelsCombined và Kayak (2 nền tảng so sánh giá du lịch thuộc Booking Holdings) trong giai đoạn 1/1-30/9, du khách Hàn Quốc đang thay đổi rõ rệt hành vi chi tiêu du lịch trong bối cảnh vật giá leo thang.

Những chuyến đi dài ngày, tốn kém tại châu Âu - nơi chi phí trung bình vượt 1 triệu won - dần được thay thế bằng các hành trình ngắn đến Nhật Bản và khu vực Đông Nam Á, với tổng chi phí chỉ khoảng 300.000-400.000 won.

Nhật Bản hiện dẫn đầu với lượng tìm kiếm vé máy bay cao gấp 2,7 lần so với Việt Nam, nhờ đồng yen yếu và khoảng cách gần. Ngoài ra, Việt Nam nhanh chóng vươn lên vị trí á quân nhờ chi phí “dễ thở” cả ở vé bay lẫn chi tiêu tại điểm đến. Trung bình, một vé khứ hồi tới Việt Nam chỉ khoảng 300.000 won, trong khi ăn uống, lưu trú và di chuyển tại chỗ cũng có giá hợp lý.

Trong số các điểm đến, Đà Nẵng được yêu thích nhất nhờ kết hợp nghỉ dưỡng biển với trải nghiệm văn hóa tại phố cổ Hội An. Với chi phí trọn gói thấp mà chất lượng dịch vụ được đánh giá cao, Việt Nam được xem là “điểm đến đáng tiền” trong bối cảnh khách Hàn siết chặt ngân sách.

Du khách Hàn Quốc chụp ảnh tại điểm đến ở TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trước “bão giá” khách Hàn vốn quen chọn các điểm gần, bay thẳng và chi phí vừa tầm như Thái Lan (Bangkok, Phuket, Chiang Mai), Philippines (Cebu, Boracay), Đài Loan (Đài Bắc), Singapore, Indonesia (Bali), Malaysia (Kuala Lumpur, Kota Kinabalu), Hong Kong/Macau, cùng các “thiên đường biển” Guam và Saipan.

Nhóm đường dài như châu Âu, bờ Tây Mỹ hay Australia từng sôi động nhưng nay giảm tỷ trọng do chi phí tăng. Sự dịch chuyển sang Việt Nam vì thế không tách rời xu hướng chung của thị trường: ưu tiên khoảng cách gần, giá trị sử dụng cao và trải nghiệm trọn vẹn trong ngân sách kiểm soát được.

Bên cạnh đó, xu hướng “du lịch cùng nhau” cũng đang thay thế “du lịch một mình”. Số lượt tìm kiếm chuyến bay cho nhóm từ 3 người tăng 77% và cho 2 người tăng 37%, trong khi nhu cầu đi một mình giảm 11%. Việc chia sẻ chi phí giúp hành trình tiết kiệm hơn và phù hợp với tâm lý du lịch gắn kết của người Hàn hiện nay.

Với lợi thế chi phí cạnh tranh, hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện và trải nghiệm phong phú, Việt Nam đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho du khách Hàn trong “thời bão giá”, một điểm đến cân bằng hoàn hảo giữa chất lượng và giá trị.