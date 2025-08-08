Việt Nam vào top 4 Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế

Ở phần thi cá nhân, học sinh Việt Nam giành 7 huy chương và một giải khuyến khích tại kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2025.

Đoàn IOAI Việt Nam 2025. Ảnh: Bộ GD&ĐT.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, ở hình thức thi cá nhân, 8 học sinh Việt Nam tham dự IOAI 2025 đều đoạt giải, gồm ba huy chương vàng, một huy chương bạc, ba huy chương đồng và một giải khuyến khích.

Danh sách thí sinh và thành tích cụ thể như sau:

Em Nguyễn Viết Trung Nhân (lớp 10, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) - huy chương vàng.

Em Nguyễn Hữu Tuấn (lớp 11, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) - huy chương vàng.

Em Nguyễn Phú Nhân (lớp 11, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng) - huy chương vàng.

Em Nguyễn Nhật Minh (lớp 10, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) - huy chương bạc.

Em Nguyễn Khắc Trung Kiên (lớp 12, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội) - huy chương đồng.

Em Bùi Đàm Quân (lớp 12, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội) - huy chương đồng.

Em Hoàng Công Bảo Long (lớp 11, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng) - huy chương đồng.

Em Bùi Quang Nguyên (lớp 12, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) - giải khuyến khích.

Ở hình thức thi đồng đội, đội Việt Nam 2 (gồm các học sinh Nguyễn Khắc Trung Kiên, Hoàng Công Bảo Long, Nguyễn Phú Nhân và Bùi Đàm Quân) đạt vị trí thứ 4 với 198,4 điểm, xếp sau các đội Ba Lan, Nga và Hungary.

Theo Bộ GD&ĐT, với kết quả này, đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 4 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt thành tích cao nhất tại kỳ thi IOAI 2025.

"Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho hướng đi đúng đắn trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của bộ", theo Bộ GD&ĐT.

Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế là cuộc thi dành cho học sinh trung học, được tổ chức với mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực này.

IOAI 2025 được tổ chức trực tiếp tại Bắc Kinh (Trung Quốc) từ ngày 2/8 đến ngày 8/8, với sự tham dự của 300 thí sinh thuộc 78 đội, đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.