Vincom Mega Mall Royal Island đưa loạt thương hiệu cập bến Hải Phòng

Vincom Mega Mall Royal Island đang mở ra bước chuyển lớn trên bản đồ bán lẻ Hải Phòng, định hình lại thói quen mua sắm - giải trí của người dân.

Vincom Mega Mall Royal Island trở thành điểm dừng chân đầu tiên của loạt thương hiệu quốc tế và mô hình dịch vụ mới tại thành phố cảng Hải Phòng như siêu thị Co.op Mart Pro, khu vui chơi Funi Fun!, rạp chiếu phim AEON Beta Cinema…

Siêu thị chuẩn quốc tế, cửa hàng tiện ích đình đám lần đầu tiên có mặt

Trong lần đầu tiên triển khai mô hình mới mang tên Co.op Mart Pro, Saigon Co.op lựa chọn Vincom Mega Mall Royal Island là điểm xuất phát để chinh phục thị trường Hải Phòng.

Khác biệt với các mô hình truyền thống trước đó, Co.op Mart Pro tại Vincom Mega Mall Royal Island được thiết kế theo chuẩn quốc tế, tích hợp đa dạng ngành hàng: Thực phẩm nhập khẩu, đồ dùng gia đình, đặc sản địa phương, quầy chế biến tươi sống, chuỗi trải nghiệm tiêu dùng tiện lợi. Co.op Mart Pro hứa hẹn trở thành điểm dừng chân lý tưởng để khách hàng vừa mua sắm, vừa tận hưởng không gian thư giãn trong lòng siêu thị.

Không gian siêu thị Co.op Mart Pro tại Vincom Mega Mall Royal Island.

Bên cạnh Co.op Mart Pro, Vincom Mega Mall Royal Island còn đón chào 3 thương hiệu quốc tế đình đám, hứa hẹn mang tới trải nghiệm mua sắm phong phú và tràn đầy cảm hứng: Mr.DIY - chuỗi bán lẻ tiện ích đến từ Malaysia, nổi tiếng với hơn 20.000 sản phẩm gia dụng, đồ chơi và văn phòng phẩm, đáp ứng hầu hết nhu cầu sinh hoạt thường ngày; Oh!Some - “thiên đường” phụ kiện và đồ dùng mang phong cách trẻ trung, năng động, trendy, được giới trẻ châu Á yêu thích, kết hợp không gian gồm nhiều khu trưng bày có chủ đề độc đáo với loạt sản phẩm từ mỹ phẩm Nhật - Hàn, phụ kiện trang trí, đồ chơi xu hướng, văn phòng phẩm cao cấp... đến các bộ sưu tập hợp tác IP đình đám như Disney hay anime; JYSK - thương hiệu nội thất nổi tiếng Đan Mạch, mang phong cách Scandinavian tối giản và thanh lịch với các sản phẩm từ bàn ghế, tủ kệ đến đồ trang trí, giúp kiến tạo không gian sống hiện đại, ấm áp.

Chuỗi cửa hàng tiện ích Oh!Some được giới trẻ châu Á yêu thích sẽ có mặt tại Hải Phòng.

Những tên tuổi lớn đồng thời hiện diện làm đa dạng hệ sinh thái bán lẻ tại Vincom Mega Mall Royal Island, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao và mang tính cá nhân hóa của khách hàng.

Tâm điểm ẩm thực, giải trí mới của thành phố cảng

Kiến tạo một hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện cho khách hàng, Vincom Mega Mall Royal Island còn là nơi quy tụ loạt thương hiệu ẩm thực - giải trí đình đám, từng bước định hình một điểm đến mới cho giới trẻ và các gia đình.

Với các tín đồ ẩm thực, đây chính là “thiên đường” của món ngon từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó, nếu yêu thích món Hàn, khách hàng sẽ không thể bỏ lỡ Songsabu - thương hiệu bánh rán đường phố nổi tiếng với các món croquette giòn tan, cơm trộn nóng hổi, mì cay và tokbokki đậm đà.

Lần đầu tiên có mặt tại Hải Phòng, Som Tum Thai sẽ mang trọn tinh thần ẩm thực Thái Lan chuẩn vị đến thực khách đất cảng. Chuỗi nhà hàng nổi tiếng tái hiện không khí sôi động của Bangkok hiện đại, đưa thực khách “vi vu” qua từng món ăn đặc trưng: Gỏi đu đủ chua cay giòn sần sật, pad Thái thơm lừng, cà ri cay nồng béo ngậy, trà sữa mát lạnh...

Som Tum Thai là trải nghiệm ẩm thực Thái mà giới sành ăn Hải Phòng không thể bỏ lỡ.

Những ai nghiền sự tinh tế trong ẩm thực Nhật Bản chắc hẳn sẽ bị mê hoặc bởi Gyu Shige - Ngưu Phồn - chuỗi nhà hàng nướng phong cách Yakiniku, mang đến món nướng cao cấp với thịt bò tuyển chọn, sốt ướp chuẩn vị và phong cách phục vụ chỉn chu. Đây là thương hiệu đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Hà Nội và TP.HCM với không gian ấn tượng, liên tục kín chỗ, trở thành điểm hẹn yêu thích của giới sành ăn.

Gyu Shige - Ngưu Phồn - chuỗi nhà hàng nướng Nhật Bản sang trọng lần đầu tiên có mặt tại Hải Phòng.

Sau khi thưởng thức thực đơn đa quốc gia, hành trình khám phá Vincom Mega Mall Royal Island tiếp tục đến với không gian giải trí đỉnh cao qua mô hình Funi Fun! - khu vui chơi công nghệ cao từ Singapore, nổi bật với thiết kế thông tầng độc đáo cùng chuỗi trò chơi liên hoàn, tương tác sống động.

Phù hợp cho những dịp vui chơi của trẻ nhỏ và gia đình, đây là nơi mọi người có thể cùng tham gia các trò leo núi nhẹ nhàng, trượt tốc độ, game thực tế ảo VR và nhiều hoạt động đồng đội khác. Bên cạnh đó là Ezoo, không gian khám phá và học hỏi hệ động vật thân thiện qua các mô hình trưng bày giáo dục sáng tạo, giúp các bé có thêm kiến thức về thế giới động vật.

Không gian vui chơi thông tầng đẳng cấp tại Funi Fun! hứa hẹn hấp dẫn các khách hàng nhí.

AEON Beta Cinema - mô hình rạp chiếu phim thế hệ mới từ liên doanh Beta và AEON - chọn Vincom Mega Mall Royal Island làm điểm ra mắt tại Việt Nam. Với thiết kế hiện đại, phòng chiếu chuẩn quốc tế và không gian dịch vụ được đầu tư chỉn chu đến từng chi tiết, AEON Beta Cinema hứa hẹn trở thành tâm điểm giải trí mới của Hải Phòng. Đây là nơi giới trẻ và tín đồ điện ảnh được đắm chìm trong những bom tấn mới nhất, tận hưởng không gian sống động và phong cách giải trí đỉnh cao.

Rạp chiếu phim AEON Beta Cinema lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Bước nhảy vọt trên bản đồ bán lẻ và giải trí thành phố cảng

Sự đổ bộ đồng loạt của các thương hiệu lớn lần đầu tiên có mặt tại Hải Phòng và Việt Nam cho thấy sức hấp dẫn của Vincom Mega Mall Royal Island. Không đơn thuần là một đại trung tâm thương mại, dự án dần trở thành “điểm đến biểu tượng” của thành phố cảng, định hình thói quen tiêu dùng - giải trí mới cho cư dân và du khách.

Tọa lạc ngay trái tim đô thị đảo nghỉ dưỡng Vinhomes Royal Island, Vincom Mega Mall Royal Island sở hữu lợi thế kép về hạ tầng và dòng khách. Kết nối dự án là cầu Hoàng gia vừa thông xe vào tháng 7, trục đại lộ sầm uất nối liền với các khu và tiện ích trên đảo Vũ Yên.

Với lượng cư dân khoảng 40.000 người trong tương lai và hàng triệu du khách tới vui chơi giải trí mỗi năm, Vincom Mega Mall Royal Island được xem là bệ phóng thương hiệu lý tưởng cho các doanh nghiệp đang trong giai đoạn mở rộng quy mô, định vị lại hình ảnh hoặc tìm kiếm điểm bán flagship.

Dự kiến khai trương vào quý III/2025, Vincom Mega Mall Royal Island không chỉ mở ra cơ hội kinh doanh hiệu quả, mà còn góp phần thay đổi diện mạo thị trường bán lẻ thành phố cảng, dẫn dắt xu hướng tiêu dùng hiện đại trong kỷ nguyên mới.