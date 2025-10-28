VinFast Evo Grand - lựa chọn lý tưởng trong phân khúc 20 triệu đồng

VinFast Evo Grand giúp nhiều người dùng mạnh dạn “chia tay” xe xăng nhờ mức giá hợp lý, thiết kế hiện đại cùng quãng đường di chuyển tới 262 km.

Từ khi con vào đại học, anh Tạ Hồng Kha (Hải Phòng) vui mừng nhưng cũng đối mặt nhiều nỗi lo, trong đó có chuyện sắm sửa xe cộ. Đúng thời điểm này, anh cùng con tham gia một sự kiện “đổi xăng lấy điện” của VinFast được tổ chức ngay gần nhà. Tại đây, sau một vòng lái thử, anh đã quyết định mua ngay một chiếc VinFast Evo Grand cho con gái.

Quẳng gánh lo cho người dùng

“Điều đầu tiên tôi thấy được là xe trang bị hệ thống phanh an toàn và lốp xe bám đường tốt, lái mượt, êm. Mấy điểm này tốt là tôi yên tâm giao xe cho con”, anh Kha chia sẻ.

Tìm hiểu kỹ hơn và nghe giới thiệu từ nhân viên tư vấn bán hàng, anh Kha còn được biết Evo Grand có thiết kế 2 pin độc đáo với một pin có thể tháo lắp linh hoạt, cho phép di chuyển quãng đường đến 262 km khi sử dụng cả 2 pin. Với công suất tối đa 2.250 W, Evo Grand có thể đạt tốc độ tới 70 km/h, phù hợp nhu cầu đi lại hàng ngày của con anh. Ngoài ra, động cơ trên Evo Grand được thiết kế theo tiêu chuẩn kháng nước IP67, giúp người dùng yên tâm khi di chuyển trong điều kiện mưa lớn hoặc đường ngập.

Người dùng chọn VinFast Evo Grand tại các sự kiện “đổi xăng lấy điện”.

Vừa “chốt” một chiếc Evo Grand tặng vợ cách đây vài tháng, anh Nguyễn Viết Trường (Hà Nội) chia sẻ: “Trước kia, vợ tôi đi xe xăng, chỉ biết mỗi đổ xăng chứ không rõ lúc nào đến kỳ thay dầu, bảo dưỡng. Những lúc tôi bận công việc không để ý là xe đi lọc xọc, chạy đến khô cả dầu máy”. Anh cho rằng mua xe máy điện giúp bản thân bớt nỗi lo này.

Anh lý giải kỳ bảo dưỡng Evo Grand dài hơn và giá cũng rẻ hơn nhiều nhờ cấu trúc đơn giản, ít bộ phận cơ khí dễ hỏng. Evo Grand sử dụng pin LFP nên anh cũng yên tâm về độ bền và chất lượng. Vì vậy, anh tin nếu vợ quên chăm sóc, chiếc xe vẫn hoạt động bình thường.

Lên đời xe điện với chi phí tốt

Theo anh Kha, giá bán cũng là yếu tố quan trọng để bản thân đi đến quyết định mua Evo Grand cho con.

“Với giá niêm yết hiện tại chỉ 21 triệu đồng, Evo Grand đúng là đang dẫn đầu phân khúc xe phổ thông tầm giá 20 triệu đồng. Đó là chưa kể VinFast cũng đang có nhiều ưu đãi, nên tôi mua xe chỉ tốn hơn 18 triệu đồng”, anh Kha đánh giá.

Evo Grand đang có mức giá cạnh tranh, kết hợp nhiều ưu đãi từ VinFast.

Vị khách hàng cho biết hiện tại, hãng xe Việt đang hỗ trợ 10% giá trị xe và 100% lệ phí trước bạ cho người mua trên toàn quốc. Người dùng như anh cũng có thể mua trả góp tới 80% giá trị xe. Như vậy, những người chưa sắp xếp đủ tài chính chỉ cần trả trước khoảng 2 triệu đồng là có thể nhận xe.

Không những vậy, chủ xe máy điện VinFast đang được miễn phí sạc tại các trạm sạc công cộng V-Green tới hết tháng 5/2027. Anh Kha cho rằng sạc điện xe, dù ở nhà hay ở trạm, đều tiện lợi vì không phải xếp hàng hay phụ thuộc vào người bán.

Nhiều người dùng cũng ghi nhận Evo Grand tiết kiệm đáng kể về chi phí dài hạn. “Mua xe về đi xong tính toán thì mình cũng tiết kiệm được cả trăm nghìn đồng mỗi tháng”, chị Trịnh Thị Thu (Hà Nội) chia sẻ.

Chị Thu cũng yên tâm khi Evo Grand đang có chế độ bảo hành dài hạn mới nhất đến 6 năm cho xe, 8 năm cho pin. Đi kèm với đó là hệ thống 400 xưởng dịch vụ trải dài khắp cả nước luôn sẵn sàng phục vụ người dùng xe máy điện.

Với độ tiện lợi đến từ hạ tầng, VinFast Evo Grand đang dần trở thành lựa chọn phổ biến trong tầm giá phổ thông, không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày, mà còn mở ra hướng di chuyển bền vững, tiết kiệm và tiện lợi hơn cho người Việt.