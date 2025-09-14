VinFast Feliz - giá tốt, tầm vận hành 262 km và thiết kế 2 pin độc đáo

VinFast Feliz ra mắt với mức giá tốt và tầm hoạt động lên đến 262 km, đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng: Từ người đi học, đi làm đến những bác tài có tần suất di chuyển cao.

Với mức giá niêm yết từ 25,9 triệu đồng và thiết kế có thể tháo lắp thêm 1 pin phụ ngoài 1 pin cố định, VinFast Feliz đang tạo nên làn sóng sôi động trên thị trường xe máy điện. Mức giá này được đánh giá là hấp dẫn so với những giá trị mà xe mang lại.

Lời giải cho bài toán “xe điện giá tốt, đi xa”

Anh Trần Minh Đức (Hà Nội), một khách hàng đang muốn đặt mua VinFast Feliz chia sẻ đã tìm hiểu nhiều dòng xe, nhưng chưa có chiếc nào “ưng” như mẫu xe mới này. “Với mức giá chỉ hơn 25 triệu đồng mà được một chiếc xe điện có thiết kế thú vị, pin tháo lắp linh hoạt, có thể di chuyển xa. Đây thực sự là một khoản đầu tư quá hời”, anh Đức khẳng định.

Ngoại hình sang trọng của VinFast Feliz hứa hẹn khiến chiếc xe được nhiều người yêu thích.

Theo tìm hiểu của anh Đức, khi lắp đủ 2 pin LFP 2,4 kWh, Feliz có thể đạt quãng đường lên tới 262 km với một lần sạc đầy. Với tầm vận hành này, người dùng có thể dễ dàng thực hiện một chuyến đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa hoặc từ TP.HCM đến Phan Thiết. Còn đối với nhu cầu di chuyển hàng ngày, anh cho rằng chỉ cần một pin là đã đáp ứng thoải mái mà không cần lo lắng về việc sạc pin liên tục. Tuy nhiên, anh cho biết sẽ mua thêm pin phụ để chuẩn bị cho những chuyến đi dài cuối tuần.

Vị khách hàng chia sẻ đã thích thiết kế 2 pin này từ khi VinFast ra mắt Evo Grand. Tuy nhiên, anh lại ưa chuộng thiết kế của dòng Feliz. Bởi thế, sự ra đời của mẫu xe mới với anh là “vẹn cả đôi đường”.

Phần trước xe được thiết kế thanh thoát, tinh tế, thu hút người dùng ngay từ những chi tiết nhỏ.

“VinFast ra Feliz 2 pin đúng là ‘chuẩn bài’ vì loại xe này vốn được quan tâm lớn. Xe máy điện thì khỏi phải nói về khoản tiết kiệm. Hiện tại, hãng còn cho chủ xe sạc miễn phí tới hết tháng 5/2027 nên so với xe xăng, tôi sẽ tiết kiệm được đáng kể chi phí nhiên liệu hàng tháng”, anh Đức tính toán.

Tiện ích vượt trội, đưa trải nghiệm di chuyển lên tầm cao mới

Ngoài mức giá và thiết kế pin linh hoạt, VinFast Feliz còn chinh phục người dùng bằng hàng loạt đặc tính sản phẩm ưu việt so với tầm giá.

Xe được trang bị hệ thống đèn full LED, đặc biệt là đèn pha LED Projector giúp tăng cường khả năng chiếu sáng, đảm bảo an toàn khi di chuyển vào ban đêm. Màn hình hiển thị LED cung cấp thông tin rõ ràng, dễ quan sát. Ở phiên bản mới, mẫu xe mang đến 5 lựa chọn màu sắc đa dạng, trong đó có hai màu mới đầy cá tính là vàng cát và xanh oliu, giúp người dùng dễ dàng thể hiện phong cách riêng.

Cốp xe rộng rãi, dễ dàng để đồ đạc và vật dụng cá nhân.

Điểm cộng lớn về tiện ích là cốp xe rộng rãi với dung tích lên tới 34 lít (khi sử dụng một pin). “Dung tích cốp này đủ để chứa mũ bảo hiểm, áo mưa và rất nhiều vật dụng cá nhân khác, giải quyết bài toán không gian cho người dùng. Tôi dùng thì tiện mà vợ muốn mượn xe cũng thoải mái, chị em phụ nữ đi đâu cũng có chỗ để túi xách, đồ đạc”, anh Huỳnh Nhân (TP.HCM) nói. Anh Nhân có ý định mua Feliz để cả hai vợ chồng cùng sử dụng, nhằm sớm thích ứng với các quy định về kiểm soát khí thải, hạn chế xe xăng trong nội đô trong thời gian tới.

Cũng theo anh, động cơ của xe là thoải mái dùng với công suất tối đa lên đến 2.800 W, cho phép Feliz đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Ngoài ra, động cơ và pin trên xe đều đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, giúp người lái an tâm di chuyển trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

Bên cạnh mức giá hấp dẫn và chi phí tiết kiệm, VinFast Feliz còn mang đến sự an tâm cho người dùng với chính sách bảo hành ưu việt: 6 năm cho xe và 8 năm cho pin. Đây cũng là lời khẳng định mạnh mẽ từ VinFast về chất lượng và độ bền của sản phẩm, giúp người dùng như anh Nhân yên tâm sử dụng xe trong thời gian dài.

Với mức giá tốt, tầm di chuyển đáp ứng nhiều nhu cầu và hàng loạt trang bị tốt so với tầm giá, VinFast Feliz đang là lựa chọn hấp dẫn trong tầm giá 25 triệu đồng.