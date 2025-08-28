VinFast giới thiệu Lạc Hồng 900 LX

VinFast thông báo bàn giao lô xe Lạc Hồng 900 LX cho Bộ Ngoại giao, phục vụ nguyên thủ quốc tế ở đại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). Xe có 2 phiên bản, trong đó có một phiên bản chống đạn.

Khoang nội thất Lạc Hồng 900 LX sử dụng gỗ Golden Nanmu, da Nappa và vàng thật. Hàng ghế nguyên thủ rất rộng, xe cũng có trang bị vách ngăn khoang lái bằng kính cách âm và rèm chỉnh điện.

Lạc Hồng 900 LX phiên bản chống đạn được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau, do INKAS Armored Vehicle Manufacturing thực hiện. Phiên bản này đạt chuẩn VPAM VR7, có khả năng chống lại các loại đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn loại DM51, đã trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí, 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc xe.

Bên cạnh loạt trang bị an toàn cao cấp cùng lốp run-flat có khả năng di chuyển 80-100 km sau khi bị xịt, Lạc Hồng 900 LX còn có thể được lắp thêm những thiết bị chuyên dụng như hệ thống oxy hỗ trợ cấp dưỡng khí, hệ thống cứu hỏa tích hợp, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo, còi hú… tùy yêu cầu và mục đích sử dụng.

Lô xe Lạc Hồng 900 LX đầu tiên mà VinFast bàn giao cho Bộ Ngoại giao gồm 12 xe, trong đó có 2 xe chống đạn cùng với 10 xe bản tiêu chuẩn.

Lạc Hồng 900 LX sẽ được trưng bày tại Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Khu vực triển lãm ngoài trời của Vingroup ở sân Tây sẽ trưng bày phiên bản chống đạn đã qua kiểm thử. Phiên bản tiêu chuẩn của Lạc Hồng 900 LX được trưng bày tại khu vực triển lãm trong nhà của Vingroup, sảnh H3, nhà triển lãm Kim Quy.