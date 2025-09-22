VinFast Minio Green ra mắt công chúng với ưu điểm nhỏ gọn và tiết kiệm

VinFast Minio Green được nhiều khách hàng quan tâm trong lần đầu được trưng bày công khai tại Hà Nội.

Tại lễ bàn giao VinFast Limo Green ở Hà Nội, mẫu xe Minio Green trưng bày trong sự kiện thu hút sự chú ý của khách hàng. Bên cạnh “nhân vật chính” Limo Green, Minio Green cũng nhận được sự quan tâm lớn, bởi đây là lần đầu mẫu xe này chính thức ra mắt sau nhiều lần rò rỉ hình ảnh trên mạng xã hội. Nhiều người tranh thủ đến sớm để chiêm ngưỡng mẫu minicar này.

Bên cạnh “nhân vật chính” Limo Green, mẫu Minio Green cũng nhận được sự quan tâm từ khách hàng.

Minio Green có thiết kế nhỏ gọn, đầu xe ngắn, kính lái dốc, cửa sau thẳng đứng. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.090 x 1.496 x 1.659 (mm), trục cơ sở 2.065 mm và khoảng sáng gầm 165 mm, phù hợp di chuyển trong đô thị. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED, logo chữ V cùng thanh chrome hình cánh chim quen thuộc. Nội thất được thiết kế tối giản, vô lăng D-Cut tích hợp phím bấm chức năng, phía sau là màn hình hiển thị kỹ thuật số.

Minio Green có thiết kế nhỏ gọn, nội thất tối giản, phù hợp di chuyển đô thị.

Xe sử dụng động cơ công suất 27 mã lực, mô-men xoắn 65 Nm, vận tốc tối đa 80 km/h. Theo chuẩn NEDC, Minio Green có khả năng vận hành tối đa 210 km cho mỗi lần sạc đầy, đáp ứng tốt nhu cầu của tài xế dịch vụ. Cổng sạc được đặt ở phía sau, bên phụ.

Tầm vận hành lên đến 210 km sau một lần sạc giúp xe đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng tài xế dịch vụ.

Anh Đinh Xuân Minh (Hà Nội) cho biết sẽ sử dụng Minio Green để tham gia Xanh SM Platform. Là tài xế Xanh SM Bike, anh đã đặt cọc xe và cho biết sẽ thay thế xe máy để đi làm, không còn lo mưa nắng, vừa bảo vệ sức khỏe vừa nâng cao năng suất. Anh tính toán với mức chia sẻ doanh thu lên tới 90% từ GSM - chưa từng có trên thị trường gọi xe công nghệ - chỉ cần hơn 1 năm là có thể hoàn vốn.

Theo anh Minh, Minio Green phù hợp với 2 nhóm khách hàng chính, một là những người đi sân bay một mình nhưng mang nhiều đồ, 2 là người ngại đi xe máy vì khói bụi hoặc sợ đội mũ bảo hiểm làm hỏng tóc trước các sự kiện quan trọng.

Anh Đinh Xuân Minh (Hà Nội) sẽ dùng Minio Green tham gia Xanh SM Platform.

Trong khi đó, chị Hoàng Quỳnh Trang (Thái Nguyên) nhận xét Minio Green có kiểu dáng nhỏ nhắn xinh xắn, phù hợp khách hàng mua xe phục vụ cá nhân hoặc gia đình nhỏ. Theo chị Trang, xe có giá bán hợp với túi tiền người Việt: Chỉ 269 triệu đồng đã bao gồm pin, thuế VAT.

Chị Trang hiện dùng xe xăng cỡ A nhưng muốn chuyển sang xe điện để tiết kiệm chi phí. Mỗi tháng chị đi làm khoảng 40 km/ngày, chi phí xăng dao động 2,5-3 triệu đồng. Với xe điện, chị tin có thể giảm khoản này đáng kể.

Chị Hoàng Quỳnh Trang nhìn nhận giá bán Minio Green phù hợp đa số người dùng Việt.

Bên cạnh đó, nhiều chính sách ưu đãi cũng khiến chị thêm quyết tâm đổi sang xe điện. Cụ thể, khách hàng mua Minio Green được giảm ngay 4% giá niêm yết theo chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3; tặng 2,5 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM; cùng ưu đãi miễn phí sạc đến hết tháng 6/2027 tại các trạm công cộng V-Green. Tổng giá trị ưu đãi lên tới hơn 13 triệu đồng, chưa kể lệ phí trước bạ được miễn 100% theo chính sách của Chính phủ.