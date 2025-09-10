VinFast ra mắt thêm xe máy điện pin tháo rời, chạy tối đa 262 km

Bộ ba xe máy điện Vero X, Feliz và Feliz Lite có thể bổ sung pin phụ để mở rộng phạm vi hoạt động tối đa. Giá bán pin phụ cũng được VinFast công bố.

VinFast vừa ra mắt thêm 3 mẫu xe máy điện với thiết kế 2 pin, trong đó có gồm một pin cố định và một pin có thể tháo rời. Các xe này bao gồm Vero X, Feliz và Feliz Lite, tăng số lượng thành viên đội hình xe máy điện pin tháo rời của VinFast lên thành 5, bên cạnh Evo Grand và Evo Grand Lite đã ra mắt trước đó.

Pin tháo rời, giá 5 triệu đồng/pin

Điểm chung của 3 xe máy điện VinFast mới gồm Vero X, Feliz và Feliz Lite nằm ở gói pin cố định dung lượng 2,4 kWh dưới sàn để chân, sử dụng kết hợp một pin thứ hai sở hữu dung lượng tương đương, có thể tháo rời và bố trí ở ngăn chứa trong cốp.

Ngăn chứa pin phụ đặt trong cốp xe.

Khi sử dụng một pin, phạm vi hoạt động của xe là 134 km/lần sạc. Khi sử dụng kết hợp pin phụ, phạm vi hoạt động tối đa của Vero X, Feliz và Feliz Lite tăng lên thành 262 km.

Pin phụ của xe được bán với giá 5 triệu đồng, có thể tháo rời để sạc ngoài.

Bộ 3 xe máy điện mới

Trong bộ 3 xe máy điện trang bị pin tháo rời vừa ra mắt, Vero X là mẫu xe được phát triển từ Vento Neo, sở hữu thiết kế yên xe cải tiến, tay dắt sau thuận tiện cho cầm nắm, ốp càng sau và chắn bùn trước cũng có những tinh chỉnh.

VinFast Vero X là xe máy điện mới của VinFast, có ngăn chứa pin phụ.

Các kích thước dài x rộng x cao của VinFast Vero X lần lượt 1.858 x 690 x 1.100 mm, chiều cao yên 770 mm, khối lượng xe đạt 92 kg.

Cụm đèn chiếu sáng của xe dạng full LED, trong đó đèn pha LED projector.

VinFast Vero X có màn hình màu TFT, chìa khóa thông minh một chạm tích hợp chức năng tìm xe trong bãi đỗ. Khi không trang bị pin phụ, cốp xe Vero X có dung tích 35 lít, để vừa 2 mũ bảo hiểm và thêm vật dụng cá nhân khác.

"Trái tim" của Vero X là động cơ BLDC Inhub cho công suất tối đa 2,25 kW, tăng tốc 0-50 km/h trong 15 giây, tốc độ tối đa 70 km/h. Xe trang bị phanh đĩa phía trước, phanh cơ phía sau. Giảm xóc trước dạng ống lồng thủy lực, bánh sau trang bị giảm xóc đôi.

Giá bán của Vero X là 34,9 triệu đồng, dự kiến chính thức bán ra ngay trong tháng 9.

Các xe máy điện VinFast Feliz và VinFast Feliz Lite bản 2 pin có thiết kế không đổi so với dòng xe Feliz đang bán tại Việt Nam. Điểm khác biệt cơ bản nằm ở tốc độ tối đa, đạt 70 km/h ở Feliz bản 2 pin và 48 km/h ở bản Feliz Lite. Do đó, phiên bản Feliz Lite nhắm đến nhóm khách hàng học sinh từ 16 tuổi trở lên hoặc những người chưa có giấy phép lái xe.

Các kích thước dài x rộng x cao của Feliz và Feliz Lite bản 2 pin là tương đồng, lần lượt 1.920 x 694 x 1.140 mm, chiều cao yên 780 mm. Khi không lắp pin phụ, dung tích cốp dưới yên đạt 34 lít, chứa vừa 2 mũ bảo hiểm.

VinFast Feliz bản 2 pin có giá 25,9 triệu đồng.

Động cơ BLDC Inhub trang bị cho 2 xe có công suất tối đa 2,8 kW, tăng tốc 0-50 km/h dưới 16 giây.

Tại Việt Nam, VinFast Feliz và VinFast Feliz Lite bản 2 pin được bán đồng giá 25,9 triệu đồng.

Với sự ra mắt của Vero X và bộ đôi Feliz, Feliz Lite bản 2 pin, danh mục sản phẩm xe máy điện của VinFast đang ngày một mở rộng.

Trong tương lai, hãng sẽ tiếp tục ra mắt thêm loạt xe máy điện mới, sử dụng pin hoán đổi và triển khai hệ thống trạm đổi pin trên toàn quốc.