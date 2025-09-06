VinFast ra mắt VF 6, VF 7 ở Ấn Độ với tên gọi mới

Hai mẫu xe được mở bán với nhiều phiên bản, tên gọi khác biệt hoàn toàn so với chiếc bán ở thị trường Việt Nam.

Hai mẫu SUV thuần điện thuộc phân khúc B và C của VinFastv vừa được ra mắt tại thị trường Ấn Độ. Đây sẽ là 2 sản phẩm đầu tiên được hãng xe điện của ông Phạm Nhật Vượng giới thiệu đến người dùng tại quốc gia này. Trước đó, xe giới thiệu tại triển lãm Bharat Mobility Global Expo đầu năm nay, đồng thời đánh dấu sự khởi động cho kế hoạch bán lẻ và sản xuất quy mô lớn tại quốc gia Nam Á.

Trong đó, VF 6 được bán với 3 phiên bản gồm Earth, Wind và Wind Infinity cùng 2 tùy chọn màu nội thất. Xe có trục cơ sở 2.730 mm, khoảng sáng gầm 190 mm. Bên trong xe được trang bị màn hình giải trí 12,8 inch, điều hòa tự động, ghế lái chỉnh điện, 6 loa cùng các trang bị khác nhau tùy vào từng phiên bản.

VF 6 Earth được trang bị motor điện cho công suất hơn 176 mã lực, mô men xoắn cực đại 250 Nm. Phiên bản Wind có công suất 203 mã lực, mô men xoắn 310 Nm, sở hữu công suất 150 kW, mô-men xoắn 310 Nm. Ở tùy chọn Wind Infinity, mẫu SUV điện được bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh Panorama cùng động cơ tương tự bản Wind.

VF 6 được mở bán với 3 phiên bản tại Ấn Độ. Ảnh: VinFast.

VinFast mở bán VF 7 với 5 phiên bản gồm Earth, Wind và Wind Infinity, Sky, Sky Infinity. Xe có trục cơ sở 2.840 mm, đi cùng 2 tùy chọn pin và hệ dẫn động FWD hoặc AWD.

VF 7 Earth được trang bị động cơ điện cho công suất hơn 176 mã lực, mô men xớn cực đại 250 Nm. Đi cùng khối động cơ là bộ pin 59,6 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 438 km/lần sạc.

Bản Wind được trang bị motor điện công suất 203 mã lực, mô men xoắn cưc đại 310 Nm, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 9,5 giây. Bộ pin dưới sàn xe dung lương 70,8 kWh có thể di chuyển 532 km mỗi lần sạc.

Phiên bản Sky sở hữu 2 motor điện đặt ở trục trước và sau, cho tổng công suất 353 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. VF 7 Sky có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,8 giây. Bộ pin dưới sàn xe cho phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc khoảng 510 km theo chuẩn ARAI.

Hai tùy chọn Wind Infinity và Sky Infinity được giữ khối động cơ tương tự bản Wind hoặc Sky, bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.

VinFast bổ sung cho chiếc VF 7 2 tùy chọn hệ dẫn động khác nhau tại thị trường Ấn. Ảnh: VinFast.

Tại Ấn Độ, VF 6 có giá khởi điểm khoảng 1,649 triệu INR, tương đương 18.700 USD . VF 7 được bán với giá từ 2,089 triệu INR, khoảng 23.693 USD . Hai mẫu SUV của VinFast được xem là làn gió mới thổi vào phân khúc vốn đang sôi động tại Ấn Độ, cạnh tranh sòng phẳng cùng những đối thủ như MG ZS EV, Tata Nexon EV hay Hyundai Kona.

Với các chiến lược bài bản và các chính sách hỗ trợ, chương trình ưu đãi từ sớm, hãng xe Việt được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều dấu ấn tại thị trường này.