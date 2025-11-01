VinFast ra mắt xe máy điện học sinh, giá từ 15 triệu đồng

Hai mẫu xe mới hướng đến nhóm khách hàng trẻ với 2 ngôn ngữ thiết kế khác biệt.

VinFast vừa giới thiệu 2 mẫu xe máy điện mới mang tên ZGoo và Flazz đến người dùng Việt, hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên, chưa có giấy phép lái xe.

Trong đó, chiếc ZGoo mang kiểu dáng nhỏ gọn, thanh lịch. Đầu xe được trang bị đèn chiếu sáng dạng tròn kiểu retro ở trung tâm, bên trên là logo thương hiệu. Xe được trang bị một màn hình ở nhỏ dạng LED hiển thị thông tin, vận tốc.

ZGoo sở hữu một bộ pin LFP dung lượng 1,2 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 50 km/lần sạc. Xe được bán với giá 14,9 triệu đồng.

Trong khi đó, chiếc Flazz phá cách hơn với những chi tiết cắt xẻ ở đầu, đuôi xe. Phần mặt nạ phía trước được trang bị cụm đèn chiếu sáng cách điệu kiểu răng nanh. Toàn bộ thân xe được sơn 2 tone màu đối lập tạo cảm giác mạnh mẽ.

Flazz (trái) và ZGoo (phải) vừa được VinFast ra mắt. Ảnh: VinFast.

Mẫu xe máy điện này cũng được trang bị pin 1,2 kWh nhưng có thêm một khay gắn pin phụ. Khi được lắp 2 bộ pin, phạm vi hoạt động của Flazz tăng lên 100 km sau mỗi lần sạc. Flazz được bán với giá 16 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí mua pin phụ.

Cả 2 chiếc xe máy điện mới đều được trang bị động cơ Inhub công suất 1,5 mã lực. Xe có vận tốc tối đa khoảng 30 km/h ở chế độ Eco và tăng lên 39 km/h khi sử dụng chế độ Sport.

Tại Việt Nam, phân khúc xe máy điện cho học sinh, sinh viên vẫn chưa có nhiều đại diện. Một số cái tên có thể kể đến như Yadea Vekoo, Ocean hay Honda Icon:e.

ZGoo và Flazz sẽ là 2 sản phẩm tiếp theo được VinFast bổ sung, cạnh tranh trong phân khúc này, đồng thời thay thế cho chiếc Motio đã ngừng sản xuất từ cuối tháng 9.