VinFast sắp có xe điện đổi pin, chạy 170 km, giá 20 triệu đồng

  • Thứ sáu, 22/8/2025 09:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Các mẫu xe máy điện hoán đổi pin của VinFast hỗ trợ tối đa 2 pin, mỗi pin cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 85 km/lần sạc.

VinFast vừa thông báo kế hoạch triển khai hệ thống đổi pin dày đặc với 150.000 trạm đổi pin tại tất cả địa phương trên toàn quốc. Hãng xe điện Việt cũng đồng thời ra mắt phiên bản trang bị pin hoán đổi của các dòng xe máy điện hiện tại.

VinFast cho biết các dòng xe máy điện đổi pin sở hữu thiết kế và tính năng tương tự xe bán kèm pin. Khác biệt duy nhất nằm ở khoang chứa pin thiết kế 2 ngăn, hỗ trợ 2 pin có thể tháo lắp và thay thế dễ dàng tại các trạm đổi pin công cộng. Dung lượng của các gói pin hoán đổi này là 1,5 kWh/pin.

Tùy nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể thuê một hoặc 2 pin để sử dụng. Chi phí thuê hàng tháng là 200.000 đồng pin, khách hàng sẽ phải trả 9.000 đồng/lần chi phí đổi pin, đã bao gồm tiền sạc điện. VinFast cho biết gói pin hoán đổi cung cấp quãng đường di chuyển tối đa 85 km/pin/lần sạc theo điều kiện tiêu chuẩn.

Evo Max sẽ là mẫu xe đầu tiên trang bị pin hoán đổi, chính thức ra mắt vào tháng 10 tới đây kèm giá bán 20 triệu đồng. Theo kế hoạch, các mẫu xe máy điện hoán đổi pin tiếp theo mà VinFast sẽ giới thiệu tại Việt Nam bao gồm Feliz Max (24,9 triệu đồng), Verox Max (33,9 triệu đồng) và Drift Max (39,9 triệu đồng).

VinFast cho biết vẫn tiếp tục duy trì phiên bản kèm pin cho khách hàng muốn sở hữu xe trọn gói và có nhu cầu tự sạc tại nhà. Khách hàng cũng có thể mua xe thuê pin và tự sạc tại nhà, tùy nhu cầu sử dụng.

xe may dien VinFast anh 1

Đối với hệ thống trạm đổi pin, VinFast sẽ lắp đặt 1.000 trạm ngay trong tháng 10, tiến đến đạt 50.000 trạm đổi pin cho xe máy điện vào cuối năm 2025 và nhắm mục tiêu hoàn tất toàn bộ hệ thống trong 3 năm tới.

Hiện, khách hàng mua xe máy điện VinFast đang được ưu đãi 10% giá xe, hỗ trợ vay trả góp, giảm 100% lệ phí trước bạ. Khách hàng sử dụng xe máy điện VinFast cũng được sạc miễn phí tại hệ thống V-GREEN đến hết ngày 31/5/2027.

