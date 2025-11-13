VinFast tạo dấu ấn tại Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025

Tới tham dự Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025, khách hàng chia sẻ ấn tượng sâu sắc với các dòng sản phẩm ôtô, xe máy điện “make in Vietnam”.

Ngày thứ 2 của Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức, nhiều vị khách tới đây không khỏi choáng ngợp trước quy mô của gần 750 gian hàng đến từ doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là lần đầu tiên có một sự kiện quy tụ đồng thời chuỗi 5 triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp - công nghệ, trở thành sân chơi lớn, kết nối, thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực công nghiệp - công nghệ của Việt Nam.

Giữa không gian trưng bày khoảng 80.000 m2, gian hàng VinFast nổi bật với diện tích lớn, phong cách trưng bày hiện đại và dải sản phẩm xe điện phong phú, thu hút khách tham quan ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Gian hàng của VinFast được đặt ở vị trí nổi bật ngay lối vào sảnh H2.

Trong dòng người ấy có anh Phan Văn Tâm, đến từ Hà Tĩnh. Anh cho biết mình ra Hà Nội để tham quan triển lãm và ấn tượng nhất với khu trưng bày của VinFast. “Tôi đi hết một vòng triển lãm và VinFast là một trong những gian hàng nổi bật nhất. Màu sắc, cách trưng bày và xe điện đều rất ấn tượng”, anh Tâm chia sẻ.

Các sản phẩm xe điện được trưng bày tại gian hàng VinFast gồm VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 và Limo Green, cùng các mẫu xe máy điện Evo Grand, Feliz và Vero X. Hệ sinh thái xe điện toàn diện của VinFast được đánh giá là đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Không chỉ là khu trưng bày, gian hàng VinFast còn là nơi nhiều khách dừng lại trò chuyện với đội ngũ tư vấn, tìm hiểu chi tiết về pin, quãng đường di chuyển, công nghệ hay chính sách hậu mãi.

Anh Lê Quang Hưng (Hưng Yên) muốn mua thêm VF 3 để phục vụ nhu cầu di chuyển trong nội đô hàng ngày.

Trong các dòng xe Việt, mẫu VF 3 nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều khách tham quan. Tới xem Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025, anh Lê Quang Hưng, đến từ Hưng Yên, hiện sử dụng một chiếc xe 7 chỗ, cho biết muốn mua thêm chiếc VF 3 để phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày trong nội đô.

“Tôi đã xem hình ảnh VF 3 trên mạng, đến tận nơi thấy xe rộng rãi và gọn gàng hơn tôi nghĩ. Xe nhỏ, dễ xoay trở trong phố, lại tiết kiệm vì không tốn tiền sạc và ít tốn chi phí bảo dưỡng”, anh Hưng chia sẻ.

Anh Hưng cho biết, điều khiến anh yên tâm khi cân nhắc chuyển sang xe điện là hệ thống trạm sạc ngày càng phủ rộng. Hiện quanh khu nhà anh đã có nhiều trạm sạc công cộng, nhiều trung tâm thương mại gần đó cũng được trang bị. Việc sạc điện cho xe bởi vậy theo anh là rất dễ dàng.

Anh Phan Văn Tâm (Hà Tĩnh) đã có trải nghiệm tốt với xe máy điện VinFast nên muốn “rinh” thêm VF 9 về nhà.

Còn với anh Tâm, người đã quen sử dụng xe máy điện VinFast trong nhiều năm, xe điện mang đến cho anh động lực rõ ràng để chuyển đổi xanh. Gia đình anh Tâm hiện có 3 chiếc xe máy điện VinFast, hoạt động ổn định và hầu như không tốn chi phí nhiên liệu. Lần này, anh muốn đổi sang ôtô điện và VF 9 là mẫu xe anh đặc biệt quan tâm.

Sau khi ngồi thử tại sự kiện, anh nhận xét VF 9 có khoang cabin rộng rãi, tiện nghi, hoàn thiện chắc chắn và thiết kế sang trọng, đủ sức thuyết phục anh cân nhắc chuyển đổi.

Các dòng ôtô và xe máy điện VinFast đang trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết với người Việt.

Hơn nữa, với ưu đãi hiện nay, việc sở hữu ôtô điện trở nên dễ dàng hơn. Cụ thể, VinFast đang áp dụng chương trình giảm trực tiếp 4% giá bán cho tất cả dòng ôtô điện, hỗ trợ tới 100 triệu đồng khi khách đổi xe xăng sang xe điện (riêng một số tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng bão lũ được hỗ trợ tới 150 triệu đồng) và tặng thêm 70 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub cho khách hàng tại Hà Nội và TP.HCM. Ngoài ra, người dùng còn được miễn phí sạc đến hết tháng 6/2027. Nếu mua xe trả góp, chủ xe được hưởng lãi suất vay thấp hơn thị trường tới 3%/năm trong 3 năm đầu.

Với xe máy điện, khách hàng được hỗ trợ 10% giá bán, 100% phí trước bạ, có thể trả góp tới 80% giá trị xe và miễn phí sạc đến hết tháng 5/2027. Các ưu đãi này, kết hợp cùng mạng lưới trạm sạc ngày càng phủ rộng và hệ thống hơn 330 xưởng dịch vụ khắp cả nước, tạo ra trải nghiệm thuận tiện, tiết kiệm cho khách hàng sử dụng xe điện.

Khách hàng có thể tiếp tục tận tay trải nghiệm các dòng ôtô, xe máy điện VinFast trong Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam, đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội tới hết 15/11.