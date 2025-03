VinFast VF 5 Plus - SUV điện tiết kiệm hàng đầu phân khúc

Giá bán cạnh tranh, chi phí sử dụng thấp là những ưu điểm giúp VF 5 Plus được lòng khách hàng Việt Nam.

Cuối năm 2022, VinFast hé lộ mẫu SUV điện cỡ A mang tên VF 5 Plus, bổ sung lựa chọn cho khách Việt ở phân khúc mới mẻ nhưng sở hữu tiềm năng phát triển hàng đầu.

Ở thời điểm mới ra mắt, giá niêm yết của VinFast VF 5 Plus là 458-538 triệu đồng tùy phương án thuê/mua pin. Sau khi áp dụng các ưu đãi, giá bán mẫu xe chạy điện duy nhất trong phân khúc SUV cỡ A khi ấy chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với mốc 400 triệu đồng.

Lựa chọn mới trong phân khúc

Khi VinFast VF 5 Plus trình làng, thị trường xe Việt chỉ có 2 đại diện trong phân khúc SUV cỡ A là Kia Sonet và Toyota Raize.

Hai mẫu xe thuần xăng này được xem là những cái tên “khai phá” phân khúc SUV cỡ A, đồng thời mang theo kỳ vọng có thể đua tranh thị phần với những phân khúc lân cận như xe cỡ A gầm thấp, sedan cỡ B hay MPV giá rẻ.

Sự có mặt của VF 5 Plus đã khiến nhóm xe này trở nên sôi động và đa dạng hơn, một phần do đại diện VinFast là lựa chọn SUV cỡ A chạy điện đầu tiên và duy nhất ở thời điểm ấy.

Sự có mặt của VF 5 Plus đã khiến nhóm gầm cao đô thị trở nên sôi động và đa dạng hơn.

VinFast VF 5 Plus có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.513 mm. Kích thước của VF 5 Plus tương đồng với các xe trong phân khúc.

Về trang bị, khoang lái VinFast VF 5 Plus khá cơ bản với cụm đồng hồ sau vô lăng kích thước 7 inch, bên cạnh màn hình giải trí trung tâm hình thang kích thước 8 inch. Xe trang bị vô lăng D-Cut bằng nhựa mềm có tích hợp các phím chức năng.

Ghế ngồi của xe bọc chất liệu giả da. VF 5 Plus có hệ thống điều hòa chỉnh tay một vùng, tích hợp màng lọc bụi mịn PM2.5. Mẫu SUV điện cỡ A cũng được trang bị các công nghệ an toàn như giám sát hành trình, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh khẩn cấp...

Không gian bên trong VinFast VF 5 gọn gàng và đủ tiện nghi.

Cung cấp sức mạnh cho VinFast VF 5 Plus là motor điện mạnh 134 mã lực, sản sinh mô-men xoắn cực đại 135 Nm.

Với gói pin dung lượng 37,23 kWh, mẫu SUV điện cỡ A có thể di chuyển trên quãng đường tối đa 326,4 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình NEDC.

SUV điện tiết kiệm hàng đầu

VinFast VF 5 tối ưu khả năng tiết kiệm chi phí sử dụng của một mẫu xe điện.

Còn ở thời điểm hiện tại, VinFast VF 5 Plus cùng với các dòng xe điện đồng thương hiệu đang được sạc miễn phí tại các trạm sạc V-GREEN trên toàn quốc theo chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh”. Chi phí năng lượng cho chủ xe là 0 đồng. Với khách hàng mua xe kèm pin trước thời điểm 1/3, chính sách miễn phí sạc pin áp dụng đến hết năm 2027.

Như vậy, chủ sở hữu VF 5 Plus gần như sẽ được sử dụng xe “miễn phí” trong vòng 2 năm tiếp theo. Ngay cả khi chính sách ưu đãi nói trên hết hiệu lực, mức tiêu thụ năng lượng 115 Wh/km vẫn giúp chủ xe VF 5 Plus tiết kiệm khá nhiều so với các dòng xe xăng cùng cỡ trên thị trường.

Theo công bố từ hãng, VinFast VF 5 Plus sở hữu mức tiêu thụ năng lượng 115 Wh/km. Nhờ đó, chi phí vận hành trung bình đối với mẫu SUV điện cỡ A là khoảng 400-500 đồng/km.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, anh Bùi Văn Vũ - tài xế taxi Xanh SM - từng nhận định chi phí sử dụng của xe điện là thấp hơn khá nhiều so với xe xăng.

“Chi phí năng lượng với VinFast VF 5 Plus là khoảng 500 đồng/km. Đợt bảo dưỡng xe ở mốc 36.000 km cũng chỉ tốn khoảng 370.000 đồng”, anh Văn Vũ chia sẻ.

Chi phí sử dụng và bảo trì bảo dưỡng của xe điện thấp hơn nhiều so với xe xăng.

Việc VinFast đề xuất mốc bảo dưỡng đầu tiên với VinFast VF 5 Plus ở 12.000 km cũng được xem là một trong những lợi thế với chủ sở hữu mẫu SUV điện cỡ A.

Thông thường, mốc bảo dưỡng đầu tiên của các mẫu xe xăng tại Việt Nam là sau 5.000 km di chuyển. Chủ xe Hyundai và Kia thậm chí được khuyến khích đưa phương tiện đi kiểm tra khi đồng hồ ODO đạt mốc 1.000 km.

Trên đường trở thành “ôtô quốc dân”

Từ đầu tháng 3, VF 5 Plus nói riêng và toàn bộ sản phẩm ôtô điện VinFast nói chung không còn tùy chọn thuê pin. Giá bán kèm pin của mẫu SUV điện cỡ A cũng được điều chỉnh, từ 540 triệu đồng còn 529 triệu đồng.

Bên cạnh chi phí sở hữu ban đầu thấp, các chi phí liên quan đến vận hành của xe điện VinFast nói chung, VF 5 Plus nói riêng đều tối ưu hơn so với xe xăng cùng phân khúc, khiến mẫu xe này ngày càng được lòng khách hàng và đang trên đường trở thành “ôtô quốc dân” mới tại Việt Nam.

Giá bán của VinFast VF 5 cũng rất cạnh tranh.

Năm ngoái, VF 5 Plus bán được hơn 32.000 xe cho khách hàng Việt Nam, tương đương doanh số trung bình gần 2.667 xe/tháng. Lượng tiêu thụ này đã đưa VF 5 Plus trở thành “vua doanh số” tại Việt Nam trong năm vừa rồi, vượt qua nhiều mẫu xe tên tuổi của các thương hiệu Nhật, Mỹ, Hàn.

Lợi thế về xe điện có thể giúp VinFast VF 5 tiếp tục duy trì doanh số tốt trong tương lai.

Đầu tháng 3, chính sách miễn hoàn toàn phí trước bạ cho ôtô điện tại Việt Nam tiếp tục được duy trì thêm 2 năm. VinFast VF 5 Plus nói riêng và toàn bộ xe điện tại Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục hưởng lợi, có được nền tảng vững chắc để tiếp tục tăng trưởng doanh số, mở rộng thị phần.

Riêng với VF 5 Plus, mẫu SUV điện tiết kiệm hàng đầu phân khúc nhiều khả năng sẽ tiếp đà chinh phục khách hàng Việt Nam nhờ các lợi thế về giá bán cạnh tranh hay chi phí sử dụng thấp.