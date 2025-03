VinFast VF 9 - sự lựa chọn của doanh nhân thành đạt

VF 9 là sự lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng yêu thích sự mạnh mẽ nhưng vẫn sang trọng và tinh tế.

Trong dải sản phẩm thuần điện tại Việt Nam, VinFast VF 9 là mẫu xe lớn nhất, định vị ở nhóm SUV full-size. Đây cũng là cái tên được đánh giá như một "chuyên cơ mặt đất" thuần điện, lựa chọn lý tưởng cho những gia đình đông người hay doanh nhân thành đạt.

Xe sang cho người có "gu"

VinFast VF 9 khác biệt hẳn so với các anh em cùng nhà. Xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 5.120 x 2.000 x 1.721 mm, chiều dài cơ sở 3.150 mm.

Kích thước lớn giúp VF 9 trở nên bề thế, ngang ngửa nhiều mẫu SUV cỡ lớn hạng sang trên thị trường. Nếu đứng cạnh những cái tên cùng phân khúc, mẫu SUV thuần điện nội địa đều cho thấy rõ ưu thế.

Kích thước lớn cùng khoảng sáng gầm 204 mm giúp VF 9 cũng trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến công tác đường dài, phù hợp với mọi cung đường di chuyển, từ đồng bằng đến đường đất đá gồ ghề.

VinFast VF 9.

Ngoài sự rộng rãi được khen ngợi, VF 9 còn gây ấn tượng với người dùng nhờ thiết kế hiện đại nhưng đầy cá tính và sang trọng, được chấp bút bởi đội ngũ Pininfarina - nhóm thiết kế gia Italy, cha đẻ của nhiều mẫu xe hạng sang châu Âu.

Chi tiết "cánh chim" được áp dụng xuyên suốt dải sản phẩm, nhưng được điều chỉnh trở nên tinh tế và sang trọng hơn trên VF 9. Sự kết hợp ăn ý giữa các đường nét cắt xẻ và hốc gió biển mẫu SUV hạng sang này trở thành "hoa hậu" của phân khúc khi vừa mang rõ cảm giác tương lai, vừa sang trọng và lịch lãm như những doanh nhân thành đạt.

Nội thất của VF 9 cũng là điểm cộng lớn khi đặt cạnh những cái tên cùng tầm giá. Nhờ số đo lớn, không gian cabin của VF 9 rộng rãi và thoải mái hơn, mang đến trải nghiệm "luxury" ở bất kỳ hàng ghế nào.

Màn hình điều khiển hàng 2 có kích thước đến 8 inch. Ảnh: Đan Thanh.

Ở hàng 2, mẫu SUV này còn có 2 ghế độc lập tính năng chỉnh điện, tích hợp massage và bàn sạc không dây. Toàn bộ tính năng của ghế hành khách được kiểm soát bởi màn điều khiển riêng kích thước 8 inch hiện đại. Ở hàng ghế 3, không gian để chân của VF 9 vẫn đủ để người lớn cao trên 1,7 m ngồi và tựa lưng thoải mái.

Dù được đánh giá là mẫu xe dành cho doanh nhân vốn tập trung vào hàng ghế 2, khu vực khoang lái của VF 9 vẫn được chăm chút cẩn thận, tích hợp loạt tính năng hiện đại. Khu vực trung tâm của táp lô là màn giải trí 15,6 inch tích hợp trợ lý ảo ViVi, hiện đại và vẫn giữ được nét cao cấp của một mẫu SUV cỡ lớn.

Sức mạnh vượt trội cho mọi hành trình

Ngoài ăn điểm với thiết kế và các trang bị hiện đại, VF 9 tỏ ra không hề lép vế nếu đứng cái các cái tên hạng sang trên thị trường nếu đạt lên bàn cân về sức mạnh.

Xe được trang bị 2 motor điện sản sinh công suất 402 mã lực, mô men xoắn cực đại 620 Nm. Nhờ được trang bị động cơ điện, mẫu SUV full-size tỏ ra hoàn toàn vượt trội về gia tốc, đặc biệt ở những lượt đạp ga đầu.

VF 9 cho cảm giác lái mượt mà ở mọi cung đường. Ảnh: Đan Thanh.

Hệ thống treo cứng cáp giúp mẫu xe vận hành êm ái ở mọi cung đường, mang đến trải nghiệm chuẩn thương gia cho người ngồi bên trong. Bộ pin dung lượng 123 kWh dưới sàn xe cho phạm vi hoạt động đến 626 km/lần sạc.

Đây cũng là mẫu SUV hạng E sở hữu trang bị an toàn "vượt chuẩn" so với giá tiền. Ví dụ, VinFast trang bị đến 11 túi khí cho VF 9, ở cả 2 phiên bản Eco và Plus. Các tính năng hỗ trợ lái, đọc biển báo giao thông hay đèn pha tự động thích ứng đều được tích hợp bên trong xe, đảm bảo "nâng đỡ" từng kilomet trên hành trình của khách hàng.

Giá bán hấp dẫn

Hiện tại, VF 9 được bán với giá 1,499- 1,699 tỷ đồng . Mức giá hấp dẫn kèm với chính sách miễn phí 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ còn giúp khách hàng tiết kiệm hàng trăm triệu đồng phí lăn bánh so với những mẫu xe chạy xăng.

VinFast VF 9.

Nhìn chung với các ưu điểm về thiết kế, kích thước, động cơ cũng như những chính sách chung và ưu đãi từ hệ thống trạm sạc miễn phí của nhà sản xuất, VF 9 là lựa chọn hoàn hảo với các gia đình lớn. Đồng thời, mẫu xe này cũng phù hợp với doanh nhân thường xuyên di chuyển đường dài.