Vĩnh Long tiếp nhận 3 công dân từ Campuchia, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp tiếp nhận 3 công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại địa phương, do lực lượng chức năng Campuchia trục xuất và bàn giao qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Ba công dân gồm: T.C.M (sinh năm 1998, ngụ xã Hàm Giang); N.T.P (sinh năm 2000, ngụ xã Hòa Bình) và N.T.T (sinh năm 2005, ngụ xã Tân Quới) tỉnh Vĩnh Long.

Việc tiếp nhận được thực hiện vào ngày 31/7/2025, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long và hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an. Đơn vị trực tiếp thực hiện là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Long.

Ba công dân của Vĩnh Long vừa được đưa về từ Campuchia Ảnh: Công an Vĩnh Long.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch, làm rõ mục đích và phương thức xuất cảnh của các công dân nói trên.

Thời gian qua, nhiều đối tượng đã lợi dụng nhu cầu tìm việc làm, nhất là trong thanh niên ở vùng nông thôn, để tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang nước ngoài làm việc tại các sòng bạc, cơ sở đánh bạc trực tuyến hoặc trung tâm lừa đảo công nghệ cao. Không ít nạn nhân sau đó bị giam lỏng, đánh đập, bóc lột sức lao động hoặc cưỡng ép thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Thậm chí, có những trường hợp mất tích hoặc tử vong nếu không được kịp thời giải cứu.

Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đi làm việc nhẹ, lương cao ở nước ngoài. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn như lôi kéo, tuyển người xuất cảnh trái phép, người dân cần chủ động báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.