Vinpearl Nha Trang - điểm đến của những show diễn xứng tầm quốc tế

Không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên và hệ sinh thái nghỉ dưỡng, Vinpearl Nha Trang đang tái định nghĩa trải nghiệm du lịch qua các show diễn nghệ thuật quy mô quốc tế.

“Tam đại đỉnh show” gồm Tata Show, Stunt Show Rise of the Ocean Princess và Việt Nam bách nghệ đưa Vinpearl Nha Trang trở thành tâm điểm của xu hướng “du lịch xem show” đang lên ngôi trên toàn cầu.

3 đỉnh cao nghệ thuật giải trí tại Vinpearl Nha Trang

Tại Vinpearl Nha Trang, với “tam đại đỉnh show” được đầu tư và dàn dựng theo chuẩn quốc tế, hành trình vui chơi không chỉ diễn ra vào ban ngày mà còn tiếp nối sang đêm, mở ra chương phiêu lưu đầy màu sắc giữa những không gian nghệ thuật rực rỡ. Đây vừa là điểm nhấn giải trí, vừa trở thành biểu tượng mới cho đẳng cấp và chiều sâu văn hóa của điểm đến.

Khi Tata Show chính thức ra mắt tại Vinpearl Nha Trang vào năm 2019, một chuẩn mực mới cho nghệ thuật giải trí trong ngành du lịch Việt Nam đã được thiết lập. Được xây dựng với quy mô và công nghệ sánh ngang các show diễn đa phương tiện đình đám tại châu Á, Tata Show không chỉ là một sản phẩm giải trí, mà được ví như cột mốc tiên phong, đặt nền móng cho khái niệm “show thực cảnh đa phương tiện đẳng cấp thế giới” tại Việt Nam.

Tata Show đặt nền móng cho khái niệm “show thực cảnh đa phương tiện đẳng cấp thế giới” tại Việt Nam.

Lần đầu tiên, công nghệ 3D mapping, sân khấu chuyển động, âm nhạc điện ảnh, vũ đạo cùng hiệu ứng đặc biệt được kết hợp hài hòa, mang đến hành trình phiêu lưu kỳ ảo, nơi trí tưởng tượng trẻ thơ trở thành sức mạnh siêu nhiên. Sức mạnh thật sự của Tata Show không dừng lại ở công nghệ mà đến từ cảm xúc, khi show diễn thành công kết nối các thế hệ trong một trải nghiệm nghệ thuật sống động, nơi cha mẹ và con cái cùng cười, xúc động, mơ mộng dưới một bầu trời cổ tích rực rỡ.

Từ nền tảng vững chắc ấy, Vinpearl tiếp tục ra mắt Stunt Show Rise of the Ocean Princess - show hành động trên mặt nước đầu tiên tại Việt Nam.

Nếu Tata Show là câu chuyện dành cho trí tưởng tượng, thì Stunt Show là lời đánh thức mọi giác quan. Trên sân khấu mặt biển khổng lồ giữa Vinpearl Harbour, những cú nhào lộn ngoạn mục, môtô nước lao vút, loạt vụ cháy nổ sống động như điện ảnh khiến người xem nghẹt thở. Đây là nơi kỹ xảo điện ảnh và trình diễn thể chất hội tụ, biến mỗi đêm thành một siêu phẩm hành động sống động ngoài đời thực.

Stunt Show Rise of the Ocean Princess là show hành động trên mặt nước đầu tiên tại Việt Nam.

Không giống bất kỳ chương trình sân khấu nào từng có tại Việt Nam, Việt Nam bách nghệ là một cuộc cách tân nghệ thuật táo bạo và đầy cảm hứng, nơi khán giả không chỉ xem mà sống cùng những tinh hoa của văn hóa nghề Việt.

Được dàn dựng bởi ê-kíp nghệ thuật cấp quốc gia gồm NSND Trần Ly Ly, NSND Tống Toàn Thắng, đạo diễn Ninh Quang Trường, biên đạo Dương Đình Hải, show diễn đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử sân khấu Việt, chủ đề tưởng như chỉ dành cho bảo tàng - các làng nghề truyền thống - trở thành trung tâm của một tác phẩm nghệ thuật đương đại quy mô lớn.

Trong không gian mái vòm của nhà hát Vinpearl Nha Trang, Việt Nam bách nghệ cuốn người xem vào hành trình băng qua những dòng chảy di sản ngoạn mục. Từ gốm Bát Tràng, tranh Đông Hồ, lụa Vạn Phúc tới kim hoàn Huế hay mộc Đồng Kỵ, mỗi làng nghề được khắc họa bằng thứ ngôn ngữ sân khấu chưa từng có: 3D mapping biến chuyển mặt sàn thành những dòng sông ánh sáng; sân khấu đa tầng mở ra nhiều lớp không gian biểu diễn đồng thời; kết hợp múa đương đại, xiếc hình thể, nghệ thuật trình diễn và âm nhạc dân gian được phối khí hiện đại.

Việt Nam bách nghệ là một cuộc cách tân nghệ thuật táo bạo và đầy cảm hứng.

Không đơn thuần như một show diễn, Việt Nam bách nghệ là tuyên ngôn của thế hệ người làm nghệ thuật khao khát đặt di sản lên sân khấu lớn, biến những giá trị truyền thống thành trải nghiệm thị giác, cảm xúc, tinh thần có sức sống thời đại.

Với thời lượng gần 60 phút, show không chỉ là điểm hẹn nghệ thuật, mà trở thành hành trình đánh thức tình yêu dành cho văn hóa cội nguồn, nuôi dưỡng tinh thần thưởng thức nghệ thuật truyền thống trong thế hệ trẻ; đặc biệt là tôn vinh bàn tay, tâm hồn và khối óc của những nghệ nhân - người lưu giữ linh hồn Việt qua từng thớ lụa, mảnh gốm, nét chạm.

Tiên phong định hình xu hướng “du lịch xem show”

Không dừng lại ở việc tạo ra các show diễn độc lập, Vinpearl Nha Trang đang kiến tạo một hệ sinh thái “du lịch xem show” toàn diện - xu hướng đã chứng minh sức hút mạnh mẽ tại các điểm đến hàng đầu thế giới như Wings of Time (Singapore), Siam Niramit (Thái Lan) hay The House of Dancing Water (Macau).

Tại Vinpearl, các show diễn không còn là các hoạt động giải trí bên lề, mà trở thành lý do để du khách lựa chọn điểm đến. Từ Tata Show, Stunt Show, Việt Nam bách nghệ đến hàng loạt mini show, carnival đường phố, các buổi diễn ngẫu hứng theo mùa… tất cả được tổ chức xuyên suốt từ ngày tới đêm, hình thành một “thành phố biểu diễn” thực thụ - nơi mỗi quảng trường, sân khấu nước, góc phố đều có thể bừng sáng bất ngờ bởi một màn trình diễn nghệ thuật sống động.

Vinpearl Nha Trang đang kiến tạo một hệ sinh thái “du lịch xem show” toàn diện.

Điều khác biệt nằm ở sự kết nối toàn diện. Hệ sinh thái biểu diễn này được đan cài một cách mạch lạc trong quần thể nghỉ dưỡng - vui chơi - ẩm thực - mua sắm đẳng cấp, tạo nên hành trình trải nghiệm khép kín và liền mạch. Du khách không chỉ tham quan, mà trở thành một phần trong dòng chảy nghệ thuật - một vai diễn trong chính “show diễn kỳ nghỉ” của mình.

Trong bối cảnh xu hướng du lịch toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ, Vinpearl Nha Trang đã dũng cảm tiên phong trong cả đầu tư hạ tầng lẫn cảm xúc và chiều sâu văn hóa. “Tam đại đỉnh show” là tuyên ngôn cho khát vọng khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể sở hữu những show diễn đẳng cấp thế giới, biến mỗi đêm nghỉ dưỡng thành một đêm nghệ thuật đỉnh cao.

