Virus HPV - mối nguy cơ đe dọa sức khỏe cần được quan tâm đúng mức

HPV là virus lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về mức độ nguy hiểm cũng như khả năng lây lan âm thầm của loại virus này.

HPV là nguyên nhân của khoảng 91% ca ung thư hậu môn và hơn 90% ca mụn cóc sinh dục. Xác suất trung bình nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời khi có ít nhất một bạn tình khác giới là 85% ở nữ và 91% ở nam. Song, vì sao vẫn còn nhiều người thờ ơ với HPV?

“Chủ động phòng ngừa” là từ khóa để bảo vệ sức khỏe khỏi HPV

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khoảng 8/10 người có hoạt động tình dục sẽ có nguy cơ nhiễm HPV vào một thời điểm nào đó trong đời. Phần lớn trường hợp nhiễm thường không có triệu chứng và có thể lây nhiễm cho người khác ngay cả khi họ không thấy dấu hiệu gì. Điều này cho thấy HPV đang âm thầm lan rộng trong cộng đồng.

Đáng lo ngại hơn, theo thống kê của WHO, gần 100% trường hợp ung thư cổ tử cung là do HPV gây ra. Tại Việt Nam, ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến thứ 5 ở phụ nữ 15-44 tuổi. Theo báo cáo của GLOBOCAN năm 2022, mỗi năm, tại Việt Nam có khoảng 4.612 ca mắc mới và 2.571 ca tử vong do ung thư cổ tử cung.

Gần 100% trường hợp ung thư cổ tử cung là do HPV gây ra. Ảnh minh họa.

Thực tế, Bộ Y tế đã khuyến cáo đầy đủ biện pháp dự phòng ung thư cổ tử cung như duy trì lối sống lành mạnh, không hút thuốc lá, tăng cường vận động thể lực, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, quan hệ tình dục an toàn, tiêm vaccine phòng lây nhiễm HPV, thăm khám và tầm soát định kỳ.

Tuy nhiên, tỷ lệ tiếp cận tại Việt Nam vẫn còn khá thấp. Đến năm 2021, chỉ 12% phụ nữ và trẻ em gái 15-29 tuổi được dự phòng HPV. Trong khi đó, theo điều tra của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ sàng lọc ung thư cổ tử cung ở phụ nữ 30-49 tuổi chỉ đạt 28%. Điều này đặt ra câu hỏi: Vì sao một căn bệnh nguy hiểm, có thể phòng tránh được lại vẫn khiến hàng nghìn người tử vong mỗi năm?

Ứng dụng công nghệ để nâng cao nhận thức về HPV trong cộng đồng

Bên cạnh nữ giới, HPV cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nam giới. Ở nam giới, HPV là nguyên nhân của 89% ca ung thư hậu môn. Ngoài ra, HPV còn liên quan đến mụn cóc sinh dục, với tỷ lệ HPV mắc mới ở nam giới cao nhất trong độ tuổi 25-29 theo nhiều kết quả nghiên cứu.

Nếu không thay đổi nhận thức của cộng đồng, HPV có thể tiếp tục gây ra gánh nặng bệnh tật lớn hơn trong tương lai.

Bởi vậy, chiến dịch truyền thông toàn quốc “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV” đã ra đời, kêu gọi mỗi cá nhân hành động ngay từ lúc này để bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng. Điểm nhấn mở đầu chiến dịch là triển lãm công nghệ AI về phòng vệ HPV, diễn ra vào 29/3 và 30/3 tại phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội). Đây là lần đầu tiên người dân thủ đô có cơ hội trải nghiệm triển lãm kết hợp y tế, công nghệ và truyền thông về HPV.

Sự kiện sử dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) để minh họa trực quan quá trình lây lan, cơ chế tác động của HPV cũng như những biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Các khu vực như “Mê cung sự thật”, “Trạm sạc bứt tốc” và hoạt động tương tác đại sứ AI Minah không chỉ giúp truyền tải thông tin khoa học, mà còn tạo cảm giác gần gũi, thân thiện, đặc biệt với người trẻ.

Triển lãm lần này cũng mang thông điệp rõ ràng: Phòng vệ HPV là hành trình của toàn xã hội. Không ai nên đứng ngoài khi sức khỏe cộng đồng đang bị đe dọa bởi một loại virus có thể kiểm soát nếu được phát hiện và ngăn ngừa kịp thời.