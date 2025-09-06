Virus 'sát thủ thầm lặng' gây ung thư gan

Virus gây bệnh viêm gan B mạn tính có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm tổn thương gan, xơ gan, ung thư gan và thậm chí không qua khỏi.

Virus viêm gan B có mặt trong dịch của cơ thể. Ảnh: FamilyDoctor.

Viêm gan B là bệnh nhiễm trùng gan nghiêm trọng do virus viêm gan B (HBV) gây ra. Đối với hầu hết người bệnh, viêm gan B là bệnh ngắn hạn (cấp tính), kéo dài dưới 6 tháng.

Tuy nhiên, đối với một số người, tình trạng nhiễm trùng kéo dài hơn 6 tháng và được gọi là mạn tính. Viêm gan B mạn tính làm tăng nguy cơ suy gan, ung thư gan và sẹo gan nghiêm trọng, được gọi là xơ gan.

Hầu hết người lớn bị viêm gan B đều hồi phục hoàn toàn, ngay cả khi các triệu chứng trở nặng. Trẻ sơ sinh và trẻ em có nhiều khả năng bị nhiễm virus viêm gan B mạn tính.

Cách virus viêm gan lây lan

Theo Medline Plus, virus viêm gan B lây lan qua tiếp xúc với máu, tinh dịch hoặc các dịch cơ thể khác của người nhiễm virus. Bất kỳ ai cũng có thể mắc viêm gan B, nhưng nguy cơ cao hơn ở:

Trẻ sơ sinh được sinh ra từ người mẹ bị viêm gan B

Dùng chung kim tiêm hoặc ống tiêm với người bị nhiễm viurs

Quan hệ tình dục không an toàn

Những người sống chung với người bị viêm gan B, đặc biệt là nếu họ sử dụng chung dao cạo, bàn chải đánh răng hoặc dụng cụ cắt móng tay

Nhân viên y tế và an toàn công cộng tiếp xúc với máu khi làm việc

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo

Những người đã sống hoặc thường xuyên đi du lịch đến nơi viêm gan B phổ biến

Những người mắc bệnh tiểu đường, viêm gan C hoặc HIV

Mặc dù có thể được tìm thấy trong nước bọt, HBV không lây lan qua việc hôn hoặc dùng chung đồ dùng. Viêm gan B không lây lan qua hắt hơi, ho, ôm hoặc qua thức ăn hay nước uống. Phụ nữ nhiễm viêm gan B cũng không làm lây lan virus khi cho con bú trực tiếp sữa mẹ.

Triệu chứng cảnh báo

Thông thường, người mắc viêm gan B không có triệu chứng. Người lớn và trẻ em trên 5 tuổi có nhiều khả năng xuất hiện triệu chứng hơn trẻ nhỏ. Một số người bị viêm gan B cấp tính có triệu chứng từ 2 đến 5 tháng sau khi nhiễm bệnh. Các triệu chứng này có thể bao gồm:

Nước tiểu màu vàng sẫm

Tiêu chảy

Mệt mỏi

Sốt

Phân màu xám hoặc màu đất sét

Đau khớp

Mất cảm giác thèm ăn

Buồn nôn và/hoặc nôn

Đau bụng

Mắt và da vàng, gọi là bệnh vàng da

Nếu mắc viêm gan B mạn tính, người bệnh có thể không có triệu chứng cho đến khi các biến chứng xuất hiện. Điều này có thể xảy ra hàng thập kỷ sau khi bị nhiễm bệnh. Vì vậy, việc tầm soát viêm gan B rất quan trọng, ngay cả khi không có triệu chứng.

Bạn có thể lây nhiễm viêm gan B trong bao lâu?

Theo Cleveland Clinic, người mắc viêm gan B vẫn có khả năng lây nhiễm miễn là virus vẫn còn hoạt động trong cơ thể. Ví dụ, viêm gan B cấp tính có thể kéo dài đến 6 tháng và người bệnh lây truyền virus trong suốt thời gian đó.

Trong khi đó, người mắc viêm gan B mạn tính thể hoạt động sẽ lây nhiễm cho người khác suốt đời. Với viêm gan B mạn tính thể không hoạt động, nguy cơ sẽ thấp hơn. Bác sĩ có thể làm xét nghiệm máu để xác định bị nhiễm virus thể hoạt động hay không.

Biến chứng

Trong một số ít trường hợp, viêm gan B cấp tính gây suy gan. Viêm gan B mạn tính có thể phát triển thành căn bệnh nghiêm trọng gây ra các vấn đề sức khỏe lâu dài như xơ gan (sẹo gan), ung thư gan, suy gan, thậm chí không qua khỏi.

Với người đã từng bị viêm gan B, virus có thể hoạt động trở lại hoặc tái phát sau này. Điều này có thể bắt đầu gây tổn thương và suy gan.