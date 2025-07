VKS thông báo liên quan đường dây đánh bạc tại khách sạn Pullman

Trong 141 người bị truy tố vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman, có 4 bị can: Phí Đức Giang, Nguyễn Thị Nguyên, Lê Văn Thành, Vũ Thanh Tùng vẫn bỏ trốn, VKS kêu gọi họ ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Ngày 19/7, được biết, Vụ 1 Viện KSND Tối cao tiếp tục kêu gọi 4 bị can đánh bạc tại khách sạn Pullman đang bỏ trốn đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện KSND Tối cao coi họ từ bỏ quyền bào chữa và bị xét xử theo quy định của pháp luật.

Các bị can, gồm: Phí Đức Giang (SN 1974, tại Bắc Ninh, nơi thường trú CH 10A2 Tòa Nhà silver SeaTovver 47 BaCu, phường Vũng Tàu, TPHCM); Nguyễn Thị Nguyên (SN 1979, tại Hà Nam; nơi thường trú Tổ 10, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình); Lê Văn Thành (SN 1987, thường trú tại 756A đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà, Hà Nội); Vũ Thanh Tùng (SN 1981, tại Hà Nam, thường trú số 7 ngách 200/15/16 Nguyễn Sơn, tổ 23, phường Bồ Đề, Hà Nội).

2 bị can Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ) và Ngô Đức Ngọc (cựu Bí thư TP Hòa Bình).

Theo Viện Kiểm sát, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã 4 bị can từ ngày 29/5/2025.

Trước đó, ngày 3/7, Vụ 1 thuộc Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 141 bị can về các tội "Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc" trong vụ án xảy ra tại King Club ở khách sạn Pullman Hà Nội.

Trong số các bị can đánh bạc có nhiều cựu quan chức, ca sĩ, nghệ sĩ, như: Ông Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) và Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ); ông Nguyễn Thế Vũ và Vũ Ngọc Hà (trong lại lịch nhân thân có nêu nghề nghiệp người này là ca sĩ).

Cáo trạng xác định bị can Kim In Sung (người Hàn Quốc) có vai trò chính, là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS, có ký Hợp đồng quản lý, vận hành Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club) tại khách sạn Pullman với Công ty Việt Hải Đăng.

Mọi hoạt động của King Club đều do bị can Kim In Sung là người chỉ đạo, ông ta thuê 3 người giúp việc cho mình.

Riêng các bị can Nguyễn Đình Lâm, Phan Trường Giang giúp sức Kim In Sung quản lý, vận hành hoạt động của King Club.

Kết quả điều tra xác định Kim In Sung với sự giúp sức của Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang... đã tổ chức cho đối tượng là người Việt Nam vào King Club đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi trò chơi điện tử có thưởng.

Tháng 6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiến hành bắt quả tang hoạt động đánh bạc của King Club tại khách sạn Pullman (địa chỉ số 40 Cát Linh, Hà Nội).

Điều tra cho thấy đường dây do Kim In Sung điều hành đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng ), trong đó Kim In Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD .

Theo Viện Kiểm sát, cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 7 triệu USD .

Cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) Ngô Ngọc Đức, đánh bạc 74 lần, với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD .

Nam ca sĩ Nguyễn Thế Vũ, có 116 lần đánh bạc, tổng số tiền đánh bạc là 4,3 triệu USD , thua hơn 81.000 USD ; Vũ Ngọc Hà đánh bạc với tổng số tiền 2.600 USD , thua 199 USD …