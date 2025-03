VKSND quận 1 kháng nghị vụ tài xế đánh người ở cổng Bệnh viện Từ Dũ

Bắt giữ gã cha dượng bạo hành khiến con riêng của vợ tử vong

Phòng CSHS Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Trường (SN 1991, trú khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người".