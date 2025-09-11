Vlasta Race 2025 - giải chạy tại Sầm Sơn và lời mời gọi từ biển xanh

Ngày 21/9, Nam Sầm Sơn hứa hẹn trở thành tọa độ check-in rực sáng ở miền Bắc với Vlasta Race 2025 - giải chạy tiên phong bên bờ biển xứ Thanh.

Hơn cả hoạt động thể thao đơn thuần, sự kiện còn mở ra ngày hội sống khỏe, gắn kết và lan tỏa năng lượng tích cực cho cộng đồng.

Giải chạy tiên phong bên bờ biển xứ Thanh

Xứ Thanh từ lâu được biết đến là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi sản sinh nhiều bậc hiền tài, với khí phách hào hùng và tinh thần vươn khơi. Ngày nay, tinh thần ấy vẫn chảy trong mạch sống của người dân xứ Thanh, tạo nên vùng đất kiên cường, bản lĩnh nhưng không ngừng đổi mới, dám mở ra hành trình tiên phong.

Tiếp nối mạch nguồn ấy, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú phối hợp cùng UBND phường Nam Sầm Sơn tổ chức giải chạy Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025. Giải chạy diễn ra vào ngày 21/9 với hai cự ly 5 km và 10 km.

Giải chạy Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025 có hai cự ly 5 km và 10 km, sẽ diễn ra vào ngày 21/9.

Runner có thể đăng ký tham gia miễn phí tại đây để được trải nghiệm cung đường độc đáo - vừa sải bước trên tuyến quốc lộ ven biển, vừa hòa mình vào khung cảnh 1 km bờ biển đẹp bậc nhất xứ Thanh, nơi biển xanh, cát trắng và nắng vàng hòa quyện.

Ngoài phần quà giá trị từ BTC, trong khuôn khổ sự kiện, runner có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị như chụp ảnh “Catch the wave” - bắt lấy khoảnh khắc để lưu giữ nụ cười và khoảnh khắc đáng nhớ; hay “Aqua Adventure” thế giới phiêu lưu đầy sảng khoái với khu nhà hơi vượt địa hình nằm ngay trên bãi biển Vlasta - Sầm Sơn.

Nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa - giải trí của Văn Phú - nhà phát triển bất động sản từng tạo dấu ấn với Ice Cream Fest, Vlasta Summer Fest hay triển lãm đa giác quan “Chạm vị nhân sinh”, Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025 sẽ nối dài hành trình kiến tạo chuỗi hoạt động điểm đến, khẳng định triết lý “vị nhân sinh” mà doanh nghiệp theo đuổi.

Cơ cấu giải thưởng và race kit giải Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025.

Vươn ra biển lớn, khẳng định bản lĩnh

Với tinh thần lan tỏa thông điệp “sống khỏe - sống kết nối - sống tự hào” cũng như thể hiện khí chất mạnh mẽ, giàu truyền thống của Thanh Hóa, Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025 được kỳ vọng là ngày hội thể thao - văn hóa hấp dẫn. Khi ánh bình minh ló rạng trên mặt biển, mỗi bước chân sẽ trở thành nhịp điệu kết nối con người với thiên nhiên. Và trên cung đường ven biển mới mẻ, runner được khám phá bản thân, cảm nhận trọn vẹn không khí lễ hội sôi động khi thể thao, du lịch và giải trí hòa làm một.

Bản đồ cung đường di chuyển của cự ly 5 và 10 km.

Đặc biệt, Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025 còn kết hợp giữa hơi thở làng chài mộc mạc, tinh thần kiên cường của người xứ Thanh và nhịp sống hiện đại mang màu sắc quốc tế. Sự giao thoa ấy không chỉ mang đến cho giải chạy bầu không khí náo nhiệt như các sự kiện marathon quốc tế, mà còn góp phần đưa Nam Sầm Sơn trở thành điểm đến biểu tượng mới của phong cách sống năng động tại miền Bắc. Ở đó, mỗi chuyến đi không chỉ để nghỉ dưỡng mà còn là hành trình trải nghiệm văn hóa, thể thao và niềm vui bất tận.

Không dừng lại ở trải nghiệm, Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025 còn là dịp tôn vinh vẻ đẹp của bờ biển nổi tiếng Bắc Trung Bộ, đồng thời khẳng định vị thế điểm đến nghỉ dưỡng - dịch vụ - giải trí nổi bật của Vlasta - Sầm Sơn. Mỗi bước chân trên cung đường ven biển không chỉ mang lại cảm giác vỡ òa khi vượt giới hạn, niềm tự hào khi chạm đích sau bao nỗ lực, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất giàu sức sống và tiềm năng.

Toàn cảnh Vlasta - Sầm Sơn.

Runner cùng hòa mình chinh phục thử thách và đăng ký tham gia miễn phí Vlasta Race 2025 Nam Sầm Sơn để cùng viết nên dấu ấn tiên phong. Độc giả theo dõi fanpage để cập nhật thông tin mới nhất về sự kiện.