VNVC ra mắt vaccine 4 trong 1 phòng sởi, quai bị, rubella, thủy đậu

Lần đầu tại Việt Nam, vaccine MMRV do MSD (Mỹ) sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến phòng 4 bệnh chỉ trong một mũi tiêm đã được triển khai tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC.

Vaccine thế hệ mới 4 trong 1 (MMRV) phòng bệnh sởi, quai bị, rubella và thủy đậu được Hệ thống Tiêm chủng VNVC ra mắt và triển khai tiêm từ ngày 18/9. Đến nay, vaccine MMRV đã được triển khai tiêm chủng rộng rãi tại gần 60 quốc gia với hơn 66 triệu liều an toàn và hiệu quả.

So với các vaccine 3 trong 1 trước đây chỉ phòng sởi, quai bị và rubella, vaccine MMRV được bổ sung thêm thành phần phòng bệnh thủy đậu, qua đó nâng mức bảo vệ từ ba lên bốn bệnh chỉ với một mũi tiêm.

Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy MMRV đạt hiệu quả phòng bệnh lên đến 99% sau 2 liều, tương đương tiêm riêng lẻ từng loại vaccine sởi, quai bị, rubella và thủy đậu nhưng giảm số lần tiêm và tiết kiệm thời gian, gia tăng cơ hội phòng nhiều bệnh cho trẻ em từ sớm và bảo vệ người lớn tốt hơn.

Vaccine 4 trong 1 MMRV được bảo quản trong hệ thống kho lạnh 2-8 độ C, đạt chuẩn GSP theo tiêu chuẩn quốc tế của VNVC. Ảnh: Mộc Thảo.

Nghiên cứu từ khi được đưa vào sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại Mỹ cho thấy, vaccine MMRV giúp giảm hơn 91 triệu ca thủy đậu, 238.000 ca nhập viện, ngăn chặn gần 2.000 ca tử vong và 1,1 triệu ngày nhập viện điều trị.

Việc VNVC chính thức đưa vào sử dụng vaccine MMRV do Mỹ sản xuất đánh dấu bước tiến quan trọng, mang lại giải pháp bảo vệ rộng hơn cho trẻ em và người lớn.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết MMRV là vaccine phối hợp được phát triển trên nền tảng công nghệ cao, bổ sung thành phần tá dược và chất đệm nhằm ổn định kháng nguyên trong vaccine, đồng thời đảm bảo tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch hiệu quả.

Vaccine được chỉ định tiêm cho trẻ em từ 12 tháng tuổi (có thể tiêm sớm hơn từ 9 tháng trong trường hợp có dịch) và người lớn. Phụ nữ cần hoàn tất lịch tiêm ít nhất một tháng trước khi mang thai. Bác sĩ sẽ căn cứ vào tình trạng sức khỏe, độ tuổi, lịch sử tiêm chủng, khả năng phối hợp với các vaccine khác cũng như bệnh lý từng mắc để chỉ định loại vaccine phù hợp.

Sáng 18/9, chị Võ Thiên Trang (36 tuổi, TP.HCM) đưa con gái 4 tuổi đến tiêm vaccine mới tại VNVC. Chị cho biết, theo lịch hẹn trước bé cần tiêm 2 mũi vaccine để phòng 4 bệnh sởi, quai bị, rubella và thủy đậu. Tuy nhiên, mỗi lần đưa con đi tiêm, gia đình phải chuẩn bị tâm lý cho bé, bố mẹ cũng phải xin nghỉ nửa buổi làm việc để cho con tiêm đúng lịch hẹn.

“Với vaccine mới này, số lần tiêm giảm, thời gian tiết kiệm hơn rất nhiều, gia đình cảm thấy an tâm hơn hẳn”, chị Trang chia sẻ.

Chị Trang đưa con đến tiêm vaccine thế hệ mới phòng sởi, quai bị, rubella và thủy đậu tại VNVC Hoàng Văn Thụ (TP.HCM) sáng 18/9. Ảnh: Mộc Thảo.

Theo bác sĩ Chính, vaccine MMRV chứa virus sống giảm độc lực không còn khả năng gây bệnh, giúp hệ miễn dịch được huấn luyện dễ dàng và toàn diện. Không chỉ kích thích cơ thể sinh kháng thể đặc hiệu để tiêu diệt virus, MMRV còn tạo ra tế bào ghi nhớ, giúp duy trì miễn dịch bền vững, mạnh mẽ, thậm chí có thể kéo dài suốt đời. Đặc biệt, ở phụ nữ mang thai, kháng thể tạo ra từ lần tiêm vaccine trước đó được truyền qua nhau thai, bảo vệ trẻ ngay từ khi chào đời.

Sởi, quai bị, rubella và thủy đậu là những bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh qua đường hô hấp, có thể gây thành dịch và có thể để lại nhiều di chứng nặng nề.

Trẻ mắc sởi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM). Ảnh: DT.

Bệnh sởi thường bùng phát dịch lớn theo chu kỳ khoảng 4-5 năm, riêng giai đoạn 2024-2025 đã ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc với hàng chục ca tử vong, kể cả ở thai phụ và người trưởng thành. Theo nghiên cứu, một người mắc sởi có thể lây lan cho 18 người khác. Cứ 3 trường hợp mắc sởi có ít nhất một trường hợp gặp biến chứng như tiêu chảy cấp, viêm tai giữa, viêm phổi, viêm loét giác mạc. Ở phụ nữ mang thai, mắc sởi làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non và sinh con nhẹ cân.

Trong khi đó, nhiễm rubella trong thai kỳ, đặc biệt 3 tháng đầu có thể sảy thai, thai chết lưu, sinh non hoặc trẻ sinh ra gặp hội chứng rubella bẩm sinh với nhiều di chứng như nhẹ cân, đục thủy tinh thể, điếc, chậm phát triển trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh, tật đầu nhỏ…

Ghi nhận tại VNVC, nhu cầu tiêm vaccine phòng sởi, quai bị, rubella, thuỷ đậu ở thanh thiếu niên và người lớn rất cao Ảnh: Mộc Thảo.

Với bệnh quai bị, khoảng 15% bệnh nhân gặp biến chứng viêm màng não, 13% nam giới mắc viêm tinh hoàn hoặc mào tinh hoàn, 5% phụ nữ sau dậy thì bị viêm buồng trứng, ảnh hưởng trực tiếp khả năng sinh sản.

Bệnh thủy đậu không chỉ gây tổn thương da, để lại sẹo, mà còn có thể dẫn đến viêm phổi, não, gan… nhiễm khuẩn huyết hay bệnh zona thần kinh sau này. Thai phụ nhiễm thủy đậu tăng nguy cơ dị tật thai nhi, thai lưu hoặc thủy đậu sơ sinh, mắc sát thời điểm sinh con có thể khiến trẻ mắc thủy đậu chu sinh với tỷ lệ tử vong lên đến 30%.