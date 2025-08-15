VNVC ra mắt vaccine phòng ‘bệnh tử 24 giờ’ từ 6 tuần tuổi

Ngày 15/8, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tiếp tục ra mắt vaccine não mô cầu mới phòng viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, bảo vệ sớm cho trẻ em từ 6 tuần tuổi và người lớn.

Vaccine MenACWY-TT do Pfizer (Mỹ) - tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới với hơn 130 năm kinh nghiệm - sản xuất tại nhà máy hiện đại ở Bỉ. Đây là vaccine tứ giá đầu tiên trên thế giới được chỉ định tiêm cho trẻ em từ 6 tuần tuổi. Cho đến nay, vaccine đã được sử dụng an toàn tại hơn 80 quốc gia với trên 32 triệu liều.

Việt Nam là một trong số ít quốc gia ở Đông Nam Á được ưu tiên nguồn cung vaccine quan trọng này. Việc Hệ thống Tiêm chủng VNVC tiên phong đưa vaccine MenACWY-TT vào sử dụng không chỉ mở ra cơ hội để trẻ em Việt Nam được bảo vệ sớm ngay từ những tuần đầu đời như các quốc gia phát triển, mà còn khẳng định quyết tâm hội nhập, tiếp cận nhanh các thành tựu y học tiên tiến, bắt kịp xu hướng phòng bệnh truyền nhiễm toàn cầu.

Hệ thống Tiêm chủng VNVC công bố ra mắt và triển khai tiêm vaccine não mô cầu mới tại Việt Nam, bảo vệ sớm cho trẻ em từ 6 tuần tuổi tại gần 240 trung tâm trên toàn quốc sáng 15/8. Ảnh: Mộc Thảo.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vaccine MenACWY-TT giúp phòng 4 nhóm huyết thanh A, C, W, Y . Được sản xuất theo công nghệ cộng hợp tiên tiến, kết hợp protein từ giải độc tố uốn ván (Tetanus Toxoid - TT), vaccine giúp “huấn luyện” hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt vi khuẩn não mô cầu hiệu quả, giảm tỷ lệ người lành mang trùng và lây lan trong cộng đồng.

Đưa con trai 4 tuổi đến VNVC tiêm vaccine não mô cầu mới, chị Vũ Thị Thanh, 40 tuổi (xã Vĩnh Lộc, TP.HCM), phấn khởi: “Con đi học tiếp xúc nhiều bạn bè chưa có ý thức phòng bệnh nên tôi rất lo con mắc các bệnh truyền nhiễm. Nay con được tiêm vaccine não mô cầu với công nghệ tiên tiến, tôi rất an tâm”.

Chị Vũ Thị Thanh đưa con trai 4 tuổi tiêm vaccine não mô cầu khi vừa ra mắt sáng 15/8. Ảnh: Mộc Thảo.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết não mô cầu còn được gọi là “bệnh tử 24 giờ” có thể khiến người khỏe mạnh tử vong trong chưa đầy 24 giờ, trong đó thể nhiễm trùng huyết tối cấp có thể cướp đi sinh mạng trong vòng 6-8 giờ. Trẻ em dưới 12 tháng tuổi thuộc nhóm có nguy cơ mắc bệnh do não mô cầu cao nhất.

Đây là căn bệnh diễn tiến rất nhanh, có thể gây tử vong chỉ sau vài giờ đồng hồ kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên. Ngay cả khi điều trị kịp thời, trẻ vẫn có thể đối mặt với di chứng suốt đời như đoạn chi, sẹo da, mất thính lực, mù lòa, suy thận, suy tim, co giật, động kinh, rối loạn hành vi. Tỷ lệ gặp di chứng có thể lên đến 50% ở trẻ nhỏ.

Trong 8 giờ đầu kể từ khi khởi phát, trẻ thường chỉ có triệu chứng mơ hồ như sốt nhẹ, quấy khóc, bỏ bú, đau họng hoặc sổ mũi, dễ bị nhầm lẫn với cảm, cúm hay viêm đường hô hấp thông thường. Khi các dấu hiệu điển hình như tử ban xuất huyết, cứng cổ, sợ ánh sáng xuất hiện, bệnh đã tiến triển nặng khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn và nguy cơ tử vong tăng cao.

“Việc có thêm một loại vaccine não mô cầu bảo vệ sớm cho trẻ ngay từ 6 tuần tuổi giúp lấp đầy khoảng trống miễn dịch khi kháng thể từ mẹ giảm dần, đồng thời bảo vệ trẻ đúng thời điểm bắt đầu tiếp xúc cộng đồng, giảm nguy cơ lây lan và tăng cường miễn dịch cho cộng đồng xung quanh”, bác sĩ Chính nhận định.

Bác sĩ Chính lưu ý các vaccine não mô cầu không có miễn dịch chéo, do đó trẻ em và người lớn nên tiêm phối hợp các loại vaccine nhóm B và nhóm A, C, Y, W để phòng đầy đủ cả 5 nhóm huyết thanh gây bệnh. Tùy theo lịch sử tiêm chủng, tình hình dịch tễ, độ tuổi và nhu cầu… bác sĩ sẽ chỉ định loại vaccine và lịch tiêm phù hợp để đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu nhất.

Với việc đưa vaccine MenACWY-TT vào sử dụng, VNVC trở thành hệ thống tiêm chủng vaccine đầu tiên tại Việt Nam cung cấp trọn bộ 5 vaccine phòng não mô cầu, bảo vệ toàn diện trước 5 nhóm huyết thanh A, B, C, Y, W-135 cho mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ, thanh thiếu niên đến người trưởng thành và người cao tuổi. Từ đầu năm đến nay, VNVC cũng liên tiếp đưa về Việt Nam nhiều vaccine thế hệ mới như vaccine não mô cầu ACYW cho trẻ từ 12 tháng tuổi, vaccine phế cầu 15 và vaccine phế cầu 20, khẳng định vai trò tiên phong trong việc nhanh chóng đưa các thành tựu y học tiên tiến đến với người dân.

Bước tiến này góp phần hiện thực hóa lộ trình phát triển hệ thống y tế dự phòng hiện đại, hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngang tầm các nước tiên tiến trên thế giới, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của người dân theo định hướng của Chính phủ.