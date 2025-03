Vợ Bùi Tiến Dũng sắp đón em bé thứ 3

Khánh Linh, bà xã trung vệ Bùi Tiến Dũng, gây ấn tượng khi khoe ảnh sắp chào đón em bé thứ 3 sau gần 6 năm kết hôn.

Ngày 1/3, Nguyễn Khánh Linh - bà xã trung vệ Bùi Tiến Dũng - đăng bức ảnh khoe bụng bầu ở tuần thứ 32. Nàng WAG quê Bắc Ninh nhận nhiều lời khen về ngoại hình rạng rỡ khi mang bầu lần 3.

Với mái tóc uốn xoăn cùng bộ trang phục đen cá tính, mẹ bầu Khánh Linh được nhận xét xinh và có chút khác lạ so với phong cách nhu mì thường ngày.

Khánh Linh cũng tiết lộ giới tính của em bé với dòng trạng thái: "My baby boy is coming soon" (tạm dịch: Cậu bé của tôi sắp chào đời).

Khánh Linh khoe bụng bầu, sắp đón em bé thứ 3. Ảnh: FBNV.

Từ tháng 10 năm ngoái, Bùi Tiến Dũng đã hé lộ tin vui sắp có con thứ 3 bằng hành động ngọt ngào - thay ảnh đại diện với khoảnh khắc bỏ bóng vào bụng để ăn mừng bàn thắng.

Dịp Trung thu, trung vệ sinh năm 1995 cùng chia sẻ bức ảnh gia đình và dòng trạng thái ẩn ý: "Tết Trung thu cùng ba vợ con yêu".

Cầu thủ quê Hà Tĩnh là một trong những "người hùng" của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc) vào năm 2018. Anh hiện thuộc biên chế của đội bóng Thể Công - Viettel.

Bà xã anh được biết đến là tiểu thư có gia thế "khủng", kinh doanh trong mảng khách sạn và karaoke tại quê nhà Bắc Ninh. Khánh Linh từng du học Singapore, hiện tại kinh doanh cùng gia đình.

Tháng 10/2018, trong dịp sinh nhật lần thứ 23, Bùi Tiến Dũng công khai chuyện hẹn hò với Khánh Linh, sau hàng loạt tin đồn yêu đương trước đó.

Tiến Dũng và Khánh Linh làm lễ ăn hỏi vào tháng 6/2019, sau thời gian yêu đương kín tiếng. Cặp đôi đón con gái đầu lòng là bé Sushi sau đó ít tháng.

Năm 2021, cặp đôi tổ chức đám cưới và đón bé gái thứ hai là Mochi.

Bùi Tiến Dũng thường xuyên khoe vợ con trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV.

Sau nhiều năm về chung nhà, vợ chồng "Tư" Dũng có những lần dính tin đồn rạn nứt khi Khánh Linh đăng dòng trạng thái ẩn ý chuyện buồn. Tuy nhiên, sau những đồn đoán, cặp đôi vẫn dành cho nhau sự quan tâm.

Trên trang cá nhân, Tiến Dũng thường xuyên đăng ảnh gia đình hạnh phúc. Anh cũng nổi tiếng là ông bố giỏi chăm con của tuyển Việt Nam.