Vợ cầu thủ Duy Mạnh kiệt quệ sức khỏe tinh thần

Bị hacker chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, Quỳnh Anh bày tỏ sự mệt mỏi khi ảnh hưởng cuộc sống lẫn công việc bán hàng online.

Ngày 16/9, Nguyễn Quỳnh Anh, vợ cầu thủ Duy Mạnh, tiếp tục chia sẻ về việc kẻ gian hack tài khoản mạng xã hội.

"Chào khách yêu. Do tinh thần sức khoẻ kiệt quệ, em xin phép nghỉ hưu sớm", cô mệt mỏi viết, đính kèm bức ảnh hai con nhỏ đang say ngủ.

Nàng WAG viết thêm: "Hacker ơi tha cho em đi. Em quá khổ rồi. Làm ơn gặp được người nào đó có thể giúp em. Cho em được sống yên ổn. Làm ơn".

Trước đó, Quỳnh Anh cũng lên tiếng cảnh báo người theo dõi về việc tài khoản bị chiếm đoạt, nhắn tin hỏi vay tiền, rút tiền trong tài khoản cô trái phép. Trong khi đó, cô vẫn chưa thể tìm cách lấy lại quyền quản lý.

Quỳnh Anh mệt mỏi khi bị kẻ xấu hack tài khoản trang cá nhân. Ảnh: Nguyễn Quỳnh Anh/Facebook.

Quỳnh Anh lần đầu thông báo việc bị chiếm quyền kênh TikTok cá nhân hôm 8/9. Đây là kênh video cô lập từ lâu, dùng để chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày bên gia đình và livestream bán hàng, thu hút lượng tương tác lớn. Khi bị mất kênh, cô phải tạm thời chuyển sang sử dụng tài khoản phụ để bán hàng.

Bất lực khi chưa thể lấy lại tài khoản, nàng WAG thậm chí phải công khai "cầu cứu", chia sẻ đoạn tin nhắn với hacker. Trong đó, cô liên tục năn nỉ: "Bạn ơi, trả lại tài khoản cho mình được không, bạn cần gì? Bao nhiêu tiền thì được". Tuy nhiên, đối phương vẫn im lặng.

Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1996) là nàng WAG quen mặt với nhiều dân mạng. Cô là con gái ông Nguyễn Giang Đông, cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn.

Cô kết hôn với cầu thủ Duy Mạnh năm 2020, hiện có hai con, một trai, một gái. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ hình ảnh về cuộc sống sang chảnh, thường du lịch nước ngoài, mua sắm đồ hiệu.

Ngoài kênh TikTok hơn 800.000 người theo dõi, Quỳnh Anh là KOL nổi tiếng trên mạng xã hội với gần 500.000 follow trên Instagram, gần 670.000 người theo dõi trên Facebook. Hiện ngoài hợp tác quảng cáo cho các nhãn hàng, cô và chị gái Huyền Mi cùng kinh doanh mỹ phẩm online.