Vợ chồng ái nữ đại gia Minh Nhựa: 6 năm cưới, đẻ 4 con

Đi ăn bún, cô gái TQ gặp lại mối tình đầu 16 năm trước và cái kết

0

Người phụ nữ Trung Quốc kinh ngạc phát hiện chủ quán ăn mà cô ghé tới chính là mối tình đầu 16 năm trước. Cả hai xúc động kết nối lại và dự định kết hôn trước cuối năm.