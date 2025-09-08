Vợ chồng ái nữ đại gia Minh Nhựa: 6 năm cưới, đẻ 4 con

|
Trưa 8/9, Joyce Phạm - con gái lớn của đại gia Minh Nhựa - đăng tải loạt ảnh kỷ niệm 6 năm ngày cưới trên tài khoản Instagram có hơn nửa triệu người theo dõi. "6 năm không chỉ là tình yêu, mà còn là sự đồng hành và trưởng thành cùng nhau", cô viết, gắn thẻ ông xã Tâm Nguyễn. Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích.
|
Trước chuyến công tác ở Quảng Châu (Trung Quốc), Tâm Nguyễn vẫn kịp cùng vợ dùng bữa tối. Trên tài khoản TikTok, anh chia sẻ khoảnh khắc Joyce Phạm cầm bó hoa kèm dòng chữ “Happy Wedding Anniversary”, ghi dấu ngày đặc biệt của cả hai.
|
Gần đây, ái nữ nhà Minh Nhựa thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện và đi du lịch cùng chồng. Sau khi sinh con trai thứ 4 - bé Jayric vào ngày 22/6 - Joyce Phạm gây chú ý với vóc dáng thon gọn, thần sắc rạng rỡ
|
Hôm 4/9, khi có người thắc mắc chuyện "bỏ cữ đi chơi", Joyce Phạm cho biết mình chỉ kiêng trong 1 tháng thay vì 3 tháng như trước kia. "Việc này kết hợp truyền thống và hiện đại, không quá gò bó", cô giải thích.
|
Trước đó, vợ chồng Joyce từng dự định dừng lại ở 3 con. Tuy nhiên, Jayric đến như một món quà bất ngờ. "Bây giờ được gọi là mẹ bốn con nghe cũng choáng, nhưng mẹ vẫn còn nguyên cảm xúc như ngày đầu làm mẹ", cô viết trong tâm sự gửi quý tử mới sinh. Trước Jayric, cặp đôi đã chào đón bé Jayden (2020), Jayla (2022) và Jayson (2024).
|
Joyce Phạm (Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999) kết hôn với Tâm Nguyễn (Nguyễn Phước Thành Tâm, sinh năm 1997) vào tháng 9/2019. Cả hai từng quen nhau từ thời "con nít", sau đó chia tay rồi tái hợp và quyết định gắn bó sau 5 tháng.
|
Đám cưới của cặp đôi gây chú ý khi quy tụ dàn siêu xe gồm Lamborghini Urus, Bentley Bentayga, Range Rover cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ưng Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh. Đại gia Minh Nhựa không chỉ lo liệu mọi khâu mà còn tự tay đưa con gái vào lễ đường bằng siêu xe trị giá 80 tỷ đồng. Sau hôn lễ, Joyce Phạm nhanh chóng công khai tin mang thai con trai đầu lòng và lần lượt đón thêm 3 bé trong vòng 5 năm qua.
