Vợ chồng đặt luật '5 không' khi chơi pickleball với bạn khác giới

Nhiều cặp vợ chồng chơi pickleball quyết định xây dựng những quy định riêng để duy trì hạnh phúc gia đình.

Hà Chi (28 tuổi, sống tại Hải Phòng) từng chứng kiến một cặp vợ chồng ly hôn vì ghen tuông. Chuyện bắt đầu khi người chồng thường xuyên đánh đôi với một nữ đồng đội, có những cử chỉ thân mật như ôm eo, nắm tay sau chiến thắng trong khi vợ không có mặt tại đó.

Những buổi tối chồng ra sân đánh bóng, người vợ một mình xoay xở với cơm nước, dạy con học, lo toan mọi việc trong nhà. Nhiều ngày anh chồng này về muộn hơn, ăn mặc trau chuốt hơn. Nghe bạn bè kể lại, người vợ ghen tuông, giận hờn rồi cuối cùng là chia tay trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Để không rơi vào tình huống như vậy, Chi quyết định đặt ra nguyên tắc rõ ràng cho bản thân và ông xã khi chơi pickleball, nhất là với đồng đội khác giới.

Cả hai tuân thủ nguyên tắc “5 không” khi chơi pickleball: không ôm vai bá cổ, không gần gũi quá mức khi đánh cặp, không chat riêng vào giờ nhạy cảm, không giấu giếm hình ảnh/video và luôn thông báo trước cho nhau khi tham gia các hoạt động cùng đồng đội khác giới.

Vợ chồng Hà Chi không phải là những người duy nhất chia sẻ câu chuyện như vậy. Theo họ, niềm tin và quy tắc đặt ra cho các cặp đôi khi chơi Pickleball là điều cần thiết để "bảo vệ hạnh phúc gia đình".

Không vượt quá giới hạn

Chơi pickleball cùng ông xã hơn 1 năm, Chi cho rằng sự tin tưởng là nền tảng không thể thiếu để duy trì và giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Để chồng tin tưởng thì bản thân cũng cần có những quy tắc nhất định. Với cô, khi chơi với đồng đội khác giới, tuyệt đối không có những hành động thân mật như chạm vào cơ thể, ôm ấp, bá vai.

“Chỉ cần dễ dãi một chuyện đơn giản, cũng có khả năng làm tiền đề cho những sai lầm về sau. Khi thắng hoặc thua, chạm vợt hay gật đầu khích lệ, lời động viên đơn giản là đủ”, Chi nhận định.

Cô cũng khẳng định vấn đề không nằm ở pickleball mà nằm ở sự thiếu tin tưởng trong quan hệ vợ chồng. Thể thao chỉ là chiếc gương soi ra những lỗ hổng có sẵn như vợ chồng ít chia sẻ, thiếu thời gian cho nhau, hoặc chưa có ranh giới rõ ràng giữa giao tiếp xã hội.

Một số cặp vợ chồng cùng nhau ra sân chơi pickleball coi đây là cơ hội gắn kết và vì thế càng hạnh phúc hơn. Ngược lại, với những cặp có khoảng cách trong hôn nhân, nếu một bên quá đam mê mà không biết chia sẻ hay điều chỉnh thì bất kỳ môn thể thao nào cũng dễ trở thành lý do gây mâu thuẫn.

Hồng Thư và ông xã thống nhất các quy tắc riêng khi chơi pickleball với bạn khác giới.

Cùng quan điểm, Lê Hồng Thư (35 tuổi, sống tại Hưng Yên) thẳng thắn bày tỏ không đồng tình với việc cặp nam-nữ không phải vợ chồng đánh pickleball thắng trận ôm nhau ăn mừng.

“Tuyệt đối không. Thật ra mọi ranh giới nó mong manh lắm, bảo vui thôi, thể thao mà nhưng mọi thứ đi quá giới hạn chỉ đơn giản bắt nguồn từ việc phá vỡ những giới hạn nhỏ”, Thư nói.

Với Thư, trong thể thao hay cuộc sống đều có những nguyên tắc nhất định, đặc biệt với người khác giới, cạch vợt thì được chứ ôm thì không.

Nhiều người cho rằng Thư khó tính, nghĩ nhiều, tuy nhiên cô khẳng định những nguyên tắc về giới tính, hôn nhân, gia đình đã đặt ra thì tuyệt đối không phá vỡ và may mắn cả 2 vợ chồng đều thống nhất với nhau về điều đó.

Suốt 10 tháng chơi pickleball, Thư và chồng đều áp dụng đúng quy tắc đã đề ra. Cả 2 đến với môn thể thao này vì đáp ứng được 2 tiêu chí: vui và khỏe. Và họ tin rằng để vui thì trước hết môi trường thể thao cần văn minh và trong sạch.

“Để có một môi trường như vậy thì ngay từ đầu quan điểm phải rõ ràng. Bạn bè khác giới từ bé đến giờ cũng không được phép ôm hay khoác vai tôi, nếu có hành vi như vậy ngay lập tức tôi sẽ gạt ra ngay”, Thư nói.

Ngay khi trao đổi nguyên tắc này, ông xã Thư lập tức đồng ý vì ngay cả trước khi chơi thể thao, đó cũng là quan điểm sống của vợ chồng Thư.

“Tôi và chồng luôn thống nhất với nhau những nguyên tắc vì chung 1 mục tiêu là làm bất cứ điều gì cũng để mình vui hơn và gia đình phải hạnh phúc hơn”, Thư nói.

Tin tưởng nhau

Phạm Lương (29 tuổi, sống tại Hưng Yên) cũng cho rằng việc không ôm ấp, thân mật quá mức với đồng đội khác giới là thể hiện sự tôn trọng đối phương.

Phạm Lương cũng đặt ra một số nguyên tắc riêng khi chơi pickleball.

“Ăn mừng có nhiều cách, tôi hay thể hiện sự vui mừng hoặc ăn mừng bằng cách chạm vợt”, Lương nói.

Bên cạnh đó, Lương tự đặt ra cho bản thân một số quy định. Một là nếu đi đấu giải mà phải cặp với người khác giới thì nói cho nhau biết để tránh hiểu lầm. Hai là luôn đặt gia đình lên trên, thắng thua quan trọng, nhưng quan trọng hơn là không để bạn đời phải ngồi ngoài với cảm giác khó chịu. Và cuối cùng là ưu tiên đánh những trận là cặp đôi vợ chồng.

“Từ khi chơi pickleball cùng chồng, tôi kết nối với anh nhiều hơn. Vợ chồng có nhiều thứ để bàn bạc, tâm sự, rút kinh nghiệm từ nhau hơn thay vì chỉ có công việc hay con cái”, Lương nói.

Thùy Linh (phường Ngọc Hà, Hà Nội) ra sân pickleball khoảng 3-5 buổi/tuần và có những đồng đội là bạn khác giới.

“Chồng tôi đôi lúc khó chịu vì thấy vợ đi nhiều nhưng biết đó là đam mê và sở thích của vợ nên thông cảm”, Linh nói.

Thùy Linh cho biết tin tưởng là chìa khóa cho hạnh phúc gia đình.

Thi thoảng, Linh cũng đưa chồng theo đến những buổi chơi pickleball để anh hiểu thêm đây là môn thể thao lành mạnh, đoàn kết, vui vẻ.

Bên cạnh đó, Linh cũng chủ động rủ chồng tham gia chơi pickleball và nhận được sự đồng ý từ anh. Chơi bộ môn này liên tục có giải hạng mục nam-nữ, đôi nam, đôi nữ và cả cặp đôi vợ chồng.

“Điều quan trọng nhất là vợ chồng cần có niềm tin ở nhau, sự chia sẻ và cân đối thời gian dành cho gia đình”, Linh cho biết.

Thi thoảng, 2 vợ chồng sẽ hẹn hò nhau ra sân, cùng nhau chơi thể thao vừa giúp cải thiện sức khỏe vừa khám phá thêm những mặt tích cực của đối phương.